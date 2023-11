Taylor Mega come Elisabetta Canalis: il lato A fa l’occhiolino ai fan

Taylor Mega, anche il suo décolleté è in libera uscita come lo era stato, qualche giorno fa, quello di Elisabetta Canalis.

Il compito delle influencer è proprio quello: inventarsi nuove tendenze e lanciarle. E Taylor Mega, in questo, è sempre stata una maestra. In fatto di stile e di look ne sa sempre una più del diavolo e non ci sorprende affatto che in tante cerchino di replicare i suoi outfit, spesso esplosivi e al limite.

Ma non si limita a fare questo, la reginetta indiscussa del web e dei social network. L’ex gieffina, tra i personaggi più iconici che abbiano mai oltrepassato la mitica porta rossa del reality show di Cinecittà, si è anche inventata un metodo tutto suo per insegnare al popolo dei social ad amarsi e ad essere sicuri di sé. Proprio come sicura di sé lo è lei, che non si è mai nascosta dietro un dito e che ha sempre esibito senza alcun problema tanto le sue fragilità quanto le innumerevoli armi di cui Madre Natura le ha fatto dono.

Non è solo un programma di allenamento, il suo, ma una vera e propria community in cui entrare in punta di piedi e in cui cercare riscatto, ispirazione, motivazione e consigli. In questo Taylor è molto brava e lo è anche, ma chi conosce lo sa bene, con i contenuti social. Su quel fronte lì, consentiteci di dirlo, non la batte veramente nessuno.

Taylor Mega, lato A in libera uscita: look esplosivo

Lo avete visto, a tal proposito, l’ultimo scatto che la splendida influencer dagli addominali d’acciaio e il lato B di marmo ha consegnato a Instagram? Nel caso in cui non ve lo siate ancora gustati, mettetevi comodi.

La Mega indossa un completo color panna molto raffinato, ma anche molto sexy. La minigonna a vita alta sta a meraviglia con le sue gambe mozzafiato, e chissà da dietro lo spettacolo quanto sarà stato hot.

Ma vabbè, concentriamoci invece sul décolleté, che strizza palesemente l’occhio ai follower attraverso il tessuto del suo minuscolo cardigan. Un look che ci ha ricordato tantissimo quello sfoggiato nei giorni scorsi da Elisabetta Canalis a Los Angeles, che, proprio come Taylor Mega, aveva il lato A al vento. Uno scontro fra titani che non avrà, però, una vincitrice: sono due scatti bombastici in egual misura e tutto potete chiederci meno di scegliere quale sia il più sexy fra i due.