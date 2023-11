Non solo Locatelli: Nazionali nefaste, KO un altro juventino

Non solo Locatelli, un altro ko per la Juventus con un altro elemento che non potrà rispondere alla chiamata della Nazionale

Non solo Locatelli. Che potrebbe essere una grossa perdita. Ma anche un altro elemento della Juventus non risponderà alla convocazione in Nazionale. Un momento delicato dentro la squadra di Massimiliano Allegri.

In attesa di capire i tempi di recupero del centrocampista, nemmeno Huijsen si muoverà da Torino. Per il giovane difensore che da una settimana è parte integrante del gruppo allenato dal tecnico livornese, ci sono dei problemi alla schiena che lo costringono a rinunciare all’appuntamento con la rappresentativa olandese. Non parte, come detto prima, e come viene confermato anche da questa notizia, nel migliore dei modi questa sosta. E al ritorno come sappiamo tutti c’è anche un appuntamento importante, praticamente quello più sentito dai tifosi della Juventus ma anche da quelli dell’Inter: sì, alla ripresa, ci sarà il derby d’Italia tra i bianconeri secondi in classifica e i nerazzurri che guidano con due punti di vantaggio. La sfida della sfide.