Ritorna subito a casa: addio lampo alla Juventus, affare da 20 milioni

Ritorna subito a casa, il calciatore bianconero potrebbe presto far ritorno in patria. Il club pronto ad accontentare i bianconeri.

Manca ancora un mese e mezzo alla sessione di mercato invernale ma già in tanti si stanno chiedendo come si comporterà la Juventus. Se resterà immobile come la scorsa estate, quando, per motivi di bilancio, è stata praticamente impossibilitata ad acquistare. Oppure se questa volta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà un piccolo margine di manovra.

Del resto, sarebbe un peccato non rinforzare una squadra che sta dimostrando di poter essere competitiva per lo scudetto, titolo che in casa Juve manca da ormai tre anni. Massimiliano Allegri in questa prima parte di campionato ha imparato a fare di necessità virtù, riuscendo a far fronte alle tante assenze, sia per infortunio che per squalifica. Il centrocampo, ad esempio, è il reparto più falcidiato. Il tecnico livornese puntava forte su Nicolò Fagioli ma il giovane centrocampista non rientrerà prima di maggio a causa della squalifica per la vicenda delle scommesse. E, sebbene il suo apporto alla causa finora sia stato sostanzialmente nullo, alla Juventus manca anche Paul Pogba, momentaneamente sospeso per doping. Va da sé che Giuntoli, tra circa un mese, dovrà per forza intervenire.

Ritorna subito a casa, Iling-Junior nel mirino degli Spurs

Il sogno dei tifosi bianconeri si chiama Domenico Berardi, già molto vicino in estate. Ma per soddisfare le richieste del Sassuolo servirà probabilmente una cessione importante.

Dall’Inghilterra, per esempio, sono fermamente convinti che la Juventus potrebbe privarsi di Samuel Iling-Junior, uno dei giocatori più promettenti fuoriusciti dal vivaio bianconero. In realtà la Signora lo prelevò, ancora giovanissimo, dal Chelsea nel 2020 per poi “allevarlo” nella Next Gen. L’inglese, ormai in pianta stabile in prima squadra dallo scorso anno, è uno di quei giocatori che hanno più mercato, soprattutto oltremanica. Secondo l’Independent, sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham, pronto a sborsare 20 milioni.