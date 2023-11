Super colpo dallo United: la Juventus sborsa 30 milioni. Un’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra fa sognare tutti i tifosi bianconeri.

Campionato e mercato di gennaio viaggiano all’unisono. Il primo consiglia cosa c’è da fare al secondo. Considerando l’attuale classifica dei bianconeri non vi sarebbe necessità di interventi immediati, eppure per Allegri e Giuntoli, ove possibile, un paio di innesti sarebbero quanto mai necessari.

Il centrocampo, orfano di Pogba e Fagioli, avrebbe necessità, perlomeno, di un altro elemento che metta al riparo da emergenze che potrebbero sorgere nel caso di infortuni e squalifiche. Contro il Cagliari Allegri ha dovuto fare a meno anche di Rabiot squalificato. Anche l’attacco, anemico come non mai come in questa stagione, necessiterebbe di un sostegno in grado di poter assicurare ad Allegri variabili tecniche e tattiche.

Eppure sembra che Giuntoli si stia anche concentrando sulla difesa, il reparto migliore della Juventus in questa prima parte di stagione. L’infortunio di Danilo, unito a quello di Alex Sandro, ha tolto di fatto due dei tre titolari della difesa bianconera. Tenuto conto poi che Alex Sandro è agli sgoccioli della sua avventura in bianconero, il suo contratto scadrà a giugno 2024, il tutto fa si che la ricerca di un difensore diventi una scelta quasi obbligata.

Anche in questo caso Giuntoli ha le idee chiare su chi concentrare le sue attenzioni.

Super colpo dallo United. Chi?

Pertanto con Alex Sandro prossimo all’addio, e quello già avvenuto di Bonucci, la Juventus valuta l’ipotesi di un nuovo difensore centrale. Chi?

Il nome ce lo fornisce direttamente jmania.it: Jacob Harry Maguire, classe 1993, difensore centrale del Manchester United e della nazionale inglese. Per Allegri e Giuntoli il profilo ideale per la Juventus in grado di unire qualità ad un’elevata esperienza. Il giocatore giusto per sostituire, in tutto e per tutto, Leonardo Bonucci. Il difensore inglese, però, non ha mai legato con i tifosi dei Red Devils e questo potrebbe spingerlo a chiedere di essere ceduto.

Il difficile inizio di stagione del Manchester United ha reso la situazione complessiva ancora più tesa. L’eventuale trattativa non sarebbe però semplice dal momento che il club inglese, qualora decidesse di privarsi del suo difensore, non si accontenterebbe di una cifra inferiore ai 30 milioni di euro che, per un giocatore di trent’anni, non sono pochi. Il contratto in essere del difensore inglese con il Manchester United scadrà a giugno 2025 e questo potrebbe essere un elemento in grado di far scendere sensibilmente la richiesta del club inglese.