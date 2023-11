La Premier all’assalto: 007 in azione, Juventus spazzata via

Mezza Premier League all’assalto del gioiello portoghese: scout presenti nel weekend per guardarlo da vicino. Per la Juventus si complica

Una delle grandi suggestioni della Juventus potrebbe sfumare, alla luce della concorrenza agguerrita in Premier League.

Il talento di Joao Neves sta sbocciando di partita in partita. Il gioiello del Benfica sta salendo velocemente di livello, attirando l’attenzione dei club più prestigiosi d’Europa. La Juventus ha messo gli occhi su di lui da inizio stagione, sfruttando anche il match di Champions League a San Siro tra Inter e Benfica per osservarlo più da vicino. Giuntoli lo considera uno dei migliori prospetti del futuro ma, rispetto ai nomi citati di recente e accostati alla Juve, Joao Neves ha costi decisamente diverse, soprattutto in relazione all’età.

Juventus, Joao Neves osservato dagli scout della Premier

A soli 19 anni sta già incantando l’Europa, soprattutto per le straordinarie qualità tecniche e tattiche.

Faro del club lusitano che però sta vivendo una stagione piuttosto particolare. In Champions League il Benfica sta faticando parecchio, deludendo le attese dopo l’ottimo cammino della scorsa stagione. In Portogallo, invece, sta comandando la classifica, a pari punti con lo Sporting CP. Nell’ultima giornata della Liga portoghese il Benfica ha avuto la meglio sullo stesso Sporting per 2-1, grazie al gol proprio di Joao Neves che ha rimesso in equilibrio la gara al minuto 94, prima di Tengstedt che ha completato la rimonta al 97esimo. Il classe 2004 ha trovato il primo gol del suo campionato e anche il primo della sua stagione, sotto gli occhi attenti degli scout della Premier League.

Secondo quanto riportato da 90min, infatti, gli scout delle big inglesi hanno osservato da vicino le prodezze di Joao Neves nell’ultimo weekend al Do Dragao. In particolare Manchester City, Manchester United, Arsenal e Liverpool. A soli 19 anni il giovane centrocampista portoghese ha stregato alcuni dei club più prestigiosi d’Europa. Anche la Juventus sta facendo dei sondaggi esplorativi, consapevole che inserirsi tra queste super potenze sarà un’impresa con un coefficiente di difficoltà molto alto. Tra gli osservati speciali c’erano anche Goncalo Inacio e Antonio Silva ma Joao Neves rimane il più attenzionato.