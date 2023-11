La Juventus stappa lo champagne: firma da 70 milioni

La vittoria della Juventus nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari ha confermato i segnali già netti di questa prima parte di stagione.

La squadra di Allegri è viva e sembra aver fatto uno switch netto dal punto di vista della mentalità. Il gioco è ancora parecchio carente e di questo ne stanno soffrendo particolarmente gli attaccanti che stanno facendo grande fatica a trovare la via del gol, in particolare Chiesa e Vlahovic. In compenso i gol li stanno trovando i difensori. Nell’ultima giornata, infatti, proprio Rugani e Bremer hanno deciso il match con il Cagliari. Sono i difensori la grande differenza dei bianconeri in questa fase, granitici difensivamente e cinici sotto porta.

Juventus, entro fine dicembre il rinnovo di Bremer fino al 2028

Come sottolineato dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus ha programmato il rinnovo del suo perno difensivo Gleison Bremer entro la fine di dicembre.

Il piano dei bianconeri è quello di estendere il contratto del difensore brasiliano fino al 2028, quindi prolungandolo di un altro anno rispetto a quello attuale. Per la società è una priorità, così da garantirsi un pilastro per i prossimi anni. Le prestazioni di Bremer sono salite a vista d’occhio in questa stagione. La prima stagione in bianconero è stata quasi di rodaggio per l’ex Torino che ha sofferto inizialmente l’impatto con un club del calibro della Vecchia Signora. A sua discolpa c’è naturalmente l’anno decisamente complesso e imprevedibile vissuto dalla squadra che ha subito una doppia penalizzazione.

#Juventus have planned to close Gleison #Bremer’s contract extension until 2028 within the end of December. #transfers https://t.co/gMNac0y1w5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2023

Quest’anno Bremer ha decisamente cambiato passo e sta guidando la difesa, contribuendo in maniera sostanziale ai numeri difensivi della squadra di Allegri che è la seconda miglior difesa della Serie A con 7 gol subiti, appena uno in più dell’Inter. Il brasiliano sta determinando non solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva. Il suo gol nell’ultima giornata ha infatti aperto le marcature contro il Cagliari.