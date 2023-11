Caos in Sala VAR, irruzione del dirigente: succede di tutto, esplode la bufera

Un episodio davvero incredibile è successo all’estero, l’irruzione del dirigente nella sala VAR: ecco cosa è successo.

Una scena scioccante ha scosso il calcio brasiliano, quando un dirigente del Corinthians ha tentato di fare irruzione nella sala VAR durante una partita recente. L’incidente, catturato dalle telecamere di sorveglianza, ha scatenato polemiche e sollevato domande sulla sicurezza e sulla gestione delle emozioni nell’ambito calcistico.

Caos in Brasile, un dirigente del #Corinthians prova a fare irruzione in sala VAR (VIDEO)https://t.co/5ysMt1H8pK — Sportface (@sportface2016) November 14, 2023

La situazione è maturata durante l’ultimo match del Corinthians, quando una decisione controversa presa dalla VAR ha innescato la furia del dirigente in questione. Nel video, che è diventato virale sui social media, si vede chiaramente il dirigente cercare di superare le barriere di sicurezza per raggiungere la sala in cui vengono prese le decisioni VAR.

Entra nella sala VAR: dirigente del Corinthians catturato dalle telecamere

Le immagini mostrano il dirigente, visibilmente arrabbiato, mentre viene trattenuto dai membri dello staff e dalla sicurezza dello stadio. La sua frustrazione sembra essere stata scatenata da un episodio di gioco che aveva generato controversie e polemiche sul campo. L’episodio ha sollevato una serie di domande sulla gestione delle emozioni nel calcio, specialmente in un contesto in cui le decisioni della VAR possono avere un impatto significativo sul risultato di una partita. Molti osservatori si chiedono se siano necessarie ulteriori misure per evitare situazioni simili in futuro e garantire la sicurezza di tutti gli attori coinvolti nel mondo del calcio.

L’incursione del dirigente del Corinthians nella sala VAR rappresenta un triste capitolo nella storia recente del calcio brasiliano. Mentre le indagini sono in corso e le sanzioni potrebbero essere imminenti, l’episodio serve come promemoria dell’importanza di mantenere la calma e il rispetto, anche quando le emozioni sono ad un livello elevato in questo sport appassionante e coinvolgente.