Inter, scoppia il caso prima della Juventus: è “sparito”

Inter, sia Inzaghi che Allegri sperano di recuperare qualcuno in vista del big match del prossimo 26 novembre.

Le due tifoserie, sia quella bianconera che quella nerazzurra, non stanno più nella pelle. La sosta di due settimane per dare spazio agli impegni delle nazionali serve più che altro ad ingannare l’attesa per una partita che non è mai come le altre. E che quest’anno potrebbe avere un significato diverso, acquistando ancora più importanza rispetto al solito. La lotta scudetto, infatti, al momento è circoscritta a Inter e Juventus.

Il derby d’Italia del 26 novembre non sarà decisivo, ma, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, ci aiuterà a capire qualcosa in più sulla reale consistenza della squadra di Massimiliano Allegri. Che in tanti continuano a non reputare all’altezza di quella di Simone Inzaghi, decisamente più avanti nel percorso di crescita. Entrambe arrivano da un filotto di vittorie: l’Inter non ha più smesso di vincere dopo il pareggio interno con il Bologna ed in trasferta ha fatto cinque su cinque; la Juventus invece è reduce da cinque successi consecutivi e l’unica sconfitta è arrivata lo scorso settembre al Mapei Stadium col Sassuolo.

Inter, rientro in gruppo ancora lontano per Cuadrado

Inzaghi e Allegri, nel frattempo, si augurano di poter recuperare più giocatori possibili nel giro di due settimane. Sperando, ovviamente, che nessuno si faccia male in nazionale.

L’allenatore del club meneghino potrebbe non avere uno dei grandi ex, Juan Cuadrado, che la scorsa estate dopo otto anni di Juve ha deciso di accasarsi presso la storica rivale dei bianconeri. Il colombiano, tuttavia, finora è rimasto in campo solamente 97 minuti, come riporta Sportmediaset. Nessuno gol, solamente un assist per Lautaro Martinez nella partita con la Fiorentina. Cuadrado non vede il campo dalla sfida con il Bologna per via di un’infiammazione al tendine d’Achille sinistro. La terapia conservativa sembrava avesse dato i suoi frutti ma da allora l’ex juventino è un vero e proprio “desaparecido”. Ed il suo rientro in gruppo, a quanto pare, non è ancora stato programmato.