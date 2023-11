Ivana Knoll, a Dubai fa più caldo che mai: occhi puntati sul lato B

Ivana Knoll, proprio non riuscirai a guardare altrove: il suo lato B perfetto ha stregato il popolo dei social in men che non si dica.

La maggior parte della gente la conosce solo ed esclusivamente per via della sua passione, di certo mai celata, per la Nazionale croata. Sì, lei è quella moretta tutto pepe e tutta curve che in Qatar, lo scorso anno, ha fatto di tutto per mettersi in mostra e per sostenere la sua squadra del cuore nel modo che più le andava a genio.

Il suo nome, per chi non lo sapesse, è Ivana Knoll. E questa splendida creatura dalle forme giunoniche non è solo una grandissima appassionata di calcio, ma una modella ed influencer di tutto rispetto che, in occasione degli scorsi Mondiali, è diventata ancor più popolare di quanto già non fosse. In tanti negli anni si erano accorti di lei e delle sue curve pazzesche, ma il modo in cui ha sfidato le leggi del Qatar, indossando degli abiti estremamente sexy e succinti per supportare la Nazionale, ha fatto di lei una vera e propria icona.

Da qui l’etichetta di tifosa più sexy del mondo che, statene pur certi, è più che meritata. Sfidiamo a trovare qualcuna che sia più bollente di lei e che si sia spinta così in là solo per far sentire il suo appoggio incondizionato alla squadra per cui batte il suo cuore. Impossibile, vero? Ecco, appunto.

Ivana Knoll, impossibile guardare altrove: è semplicemente perfetto

Nelle scorse ore la bella Knoll si è concessa, però, una piccola variazione sul tema. Ha messo da parte, ma solo per un po’ s’intende, il calcio, per concentrarsi su un altro sport che sembra appassionarla molto.

Si è spesa cioè per promuovere le arti marziali sui social network, postando delle immagini a bordo ring durante l’evento Rizin Landmark 7 che si è svolto a Baku, in Azerbaigian. E qualche ora dopo, a gran sorpresa, era invece in spiaggia, a Dubai, pronta a infiammare i feed dei suoi numerosissimi follower.

Lo scatto in bikini, in cui è stesa a pancia in giù sulla sabbia, è in effetti diventato virale in men che non si dica. Il lato B della Knoll ruba la scena a tutto il resto, sodo e perfettamente rotondo com’è. E c’è ancora chi osa dire che non sia la più sexy di tutte?