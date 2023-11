La Juventus ammaina un’altra bandiera: guizzo low cost Barcellona

Sono sempre molte le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questi giorni di sosta del campionato.

Il torneo di serie A vivrà un weekend di riposo visti gli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo. E’ il momento di iniziare a fare qualche bilancio e c’è da dire che finora la squadra di Allegri si è tolta molte soddisfazioni.

Continuando su questa strada ci sarà la possibilità di lottare per traguardi importanti. La Juventus è in piena zona Champions League ed è questo l’obiettivo che bisogna raggiungere. Troppo importante, non solo per motivi sportivi ma anche prettamente economici. Perché il club del resto ha bisogno di fondi per far sì che si possa operare sul mercato e far sì che la Juve possa diventare sempre più forte.

Juventus, Alex Sandro piace a Betis e Barcellona

La società bianconera andrà dunque a caccia di rinforzi nel corso del nuovo anno, sia nella sessione invernale che, ancora di più, in quella estiva. Tanto lavoro da fare per il diesse Giuntoli che come al solito darà uno sguardo anche alla lista dei potenziali parametri zero.

Allo stesso modo bisogna anche sottolineare come ci sono alcuni giocatori della Juve che sono in scadenza. Per alcuni si proverà a rinnovare l’accordo, altri paiono destinati a lasciare definitivamente Torino. E’ il caso ad esempio di Alex Sandro. Il difensore brasiliano a fine stagione dovrebbe cambiare aria e probabilmente anche nazione. “TodoFichajes” spiega infatti come il Betis Siviglia e il Barcellona siano interessate a lui e nel corso dei prossimi mesi potrebbero sottoporgli una offerta. Sarà la Liga il futuro campionato di Alex Sandro? Non è da escludere che qualche club arabo possa farsi avanti con un’offerta super in termini di stipendio.