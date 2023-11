Scambio in Premier League: la Juventus gode due volte

Scambio in Premier League, gli inglesi sono interessati al cartellino del giocatore della Juventus. Giuntoli pronto a godere due volte

In mezzo al campo la Juventus almeno un innesto il prossimo gennaio lo farà. Su questo non possono esserci davvero discussioni. E da un poco di tempo circolano diversi nomi, anche se, uno su tutti, quello che sembra davvero poter essere vicino all’arrivo alla Continassa è Pierre-Emile Hojbjerg.

Il centrocampista del Tottenham è in uscita e questo non è un segreto. Era un intoccabile con Conte, adesso con Postecoglu non lo è più. Tant’è che un addio sembra davvero cosa fatta qualora si trovasse un accordo economico. Ma secondo TuttoSport in edicola questa mattina l’affare si potrebbe chiudere con lo scambio che farebbe godere la Juve due volte.

Scambio in Premier League, il Tottenham vuole Iling

Agli Spurs infatti piace Iling-Junior, esterno inglese che alla Juve al momento non possiamo considerare decisamente un esubero, ma che sta trovano davvero poco spazio in questo avvio di stagione. A sinistra, ruolo a lui congeniale, Kostic si è ripreso la maglia da titolare e poi c’è anche il jolly Cambiaso che può essere impiegato in quella zona del campo. Insomma, Allegri è davvero coperto.

L’esterno, a quanto pare, è molto gradito al tecnico che ha preso il posto di Conte sulla panchina londinese, e per i motivi che vi abbiamo spiegato prima una sua partenza non è da escludere. Anche perché la Juve ha proprio la necessità numerica e tecnica di prendere un elemento che vada a giocare in mezzo. La priorità la conosciamo ed è anche assoluta.