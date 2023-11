Calciomercato Juventus, offerta rossonera: Giuntoli spalle al muro

Un club dal Brasile si inserisce per il gioiello: si complica la strada per la Juventus

Il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi una grande opportunità per le ambizioni della Juventus.

Il secondo posto ottenuto dai bianconeri è un grande passo rispetto alla scorsa stagione ma adesso anche le aspettative aumentano. Al rientro dalla sosta la Juventus avrà subito il test dei test contro la capolista della Serie A, l’Inter. In caso di vittoria la squadra di Allegri scavalcherebbe addirittura quella di Simone Inzaghi. La sosta per le nazionali, però, potrebbe favorire il lavoro di Giuntoli e Manna in chiave mercato. La dirigenza bianconera sta lavorando su vari fronti, soprattutto a centrocampo ma anche sulle corsie esterne.

Calciomercato Juventus, Valentin Barco piace anche al Flamengo

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Valentin Barco, terzino sinistro argentino del Boca Juniors e della nazionale argentina.

Secondo classificato nella Libertadores, il giovane talento classe 2004 rimane un profilo molto richiesto sul mercato. Da tempo la Juventus è sulle sue tracce e in estate ha provato ad esplorare le reali possibilità di acquisto. Anche diversi club europei lo hanno seguito da vicino, uno su tutti il Manchester City che in questi casi è sempre molto attento nel selezionare i giovani. Intanto, come riportato da somosfanaticos.fans, un club brasiliano sarebbe sulle tracce di Valentin Barco. Il club in questione è il Flamengo. La notizia arriva dal giornalista Fabricio Lopes che ha sottolineato come il Flamengo sia concretamente interessato al talento argentino. Barco è legato al Boca Juniors fino a dicembre 2024 e ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Sicuramente Barco completerà la stagione in Argentina.

Poi dovrà valutare il suo futuro insieme alla sua attuale società. Da una parte la possibilità di rimanere in Sudamerica, ma in Brasile. Dall’altra la grande occasione di approdare in Europa a soli 19 anni. La Premier League rimane l’ipotesi più plausibile, con il City di Guardiola in prima fila. Anche la Juventus non molla la presa ma rimane decisamente indietro, anche dopo l’inserimento del Flamengo.