Espulsioni a tempo per le troppe proteste: svolta epocale IFAB

Campionati fermi ma gli appassionati di calcio non resteranno a bocca asciutta visti i tanti incontri che ci sono in calendario.

La Juventus godrà di un weekend di riposo visto che tanti suoi giocatori saranno impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. E’ arrivato il momento di fare un primo bilancio e magari pensare alle mosse da effettuare in sede di calciomercato.

Nel frattempo gli appassionati si concentreranno sulle partite che si potranno vedere in tv, visto che nelle nazionali scendono in campo tanti elementi della rosa bianconera. E poi chi ama il calcio non disdegna di poter scoprire, tramite queste gare, anche altri calciatori che magari un giorno potrebbero far parte della loro squadra del cuore.

Espulsioni a tempo nel calcio? L’IFAB ci sta pensando

Il gioco del calcio è in continua evoluzione, lo abbiamo visto negli ultimi anni con l’introduzione del Var. La possibilità di cambiare decisione dopo aver visto le immagini non ha risolto del tutto il problema polemiche, visto che degli episodi dubbi si continua a discutere a lungo.

Allo studio dell’IFAB, vale a dire l’organo che si occupa appunto di valutare novità e decidere sull’introduzione di nuove regole nel calcio, ci sarebbe una possibile svolta. Secondo infatti quanto si legge sul “Times” infatti si starebbe valutando la possibilità di inserire una espulsione a tempo (sulla falsariga di altri sport) per quei giocatori che si renderanno protagonisti di eccessive proteste contro l’arbitro e i suoi assistenti. Sarebbe un utile deterrente per i calciatori? Sarebbe tutto da capire. Ma di sicuro potrebbe essere una novità non da poco per uno sport che deve cercare di attirare sempre più spettatori in tutto il mondo.