Il calcio si inchina alla politica, UFFICIALE: si ritirano dalla Coppa

Il calcio si inchina alla politica: il pericolo di fuga fa prendere una decisione alla Federcalcio. Si sono ufficialmente ritirati dalla Coppa

Una decisione che forse non è nemmeno arrivata inaspettata. Di certo adesso è ufficiale e non ci sono più possibilità che la Federcalcio decida di fare un passo indietro.

La notizia è che la nazionale dell’Eritrea non ci sarà al prossimo Mondiale. E nemmeno si giocherà la possibilità di poterci esserci. Da quelle parti hanno annunciato il ritiro dalle qualificazioni del 2026 per dei motivi politici. Sì, proprio così. Si teme infatti che i giocatori possano scappare approfittando di quelle che sono le trasferta e chiedere asilo politico. Meglio, secondo gli organi sportivi, evitare questo rischio e non dare quindi la possibilità in nessun modo di muoversi e allontanarsi dal Paese.

Ufficiale, l’Eritrea si ritira dalle qualificazioni

L’Eritrea avrebbe dovuto affrontare il Marocco il 16 novembre – nel primo match del Girone E di qualificazioni africane – in un gruppo che comprende anche Zambia, Congo, Niger e Tanzania. La Fifa ha ufficializzato il tutto spiegando anche il proseguo del girone.

Che ovviamente non subirà nessuna variazione, non si giocherà solamente la partita contro la nazionale dell’Eritrea e per il resto rimane tutto invariato. Non giocherà quindi domani il Marocco in queste qualificazioni, che avrà un poco più di tempo rispetto alle altre di preparare il prossimo impegno ufficiale. Una decisione politica quindi, una decisione che è destinata a fare discutere.