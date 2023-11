Juventus-Atletico Madrid, affare da sballo: si chiude a cifra tonda

Calciomercato la Juventus incrocia l’Atletico Madrid. La formazione italiana e il club spagnolo potrebbe fronteggiarsi. Ma per quali profili?

Un paio di settimane di pausa grazie alle nazionali saranno utili a Cristiano Giuntoli per puntellare il progetto di mercato che potrebbe attuarsi a gennaio. Il secondo posto in classifica non fa che regalare entusiasmo. E l’entusiasmo potrebbe portare novità a gennaio.

La finestra di mercato invernale potrebbe pertanto diventare un momento decisivo per le sorti della stagione della Juventus. Occorrerà vedere se, e come, la società bianconera potrà muoversi. E, nel caso, capire se la preferenza cadrà su un acquisto per puntellare un centrocampo che ha perduto in un solo colpo Pogba e Fagioli, oppure se si tenterà di dare peso, sostanza e qualità ad un reparto offensivo in grave crisi realizzativa.

Parallelamente il direttore dell’Area tecnica della Juventus prosegue il suo piano riguardante i rinnovi più urgenti e spinosi. Da questo punto di vista la situazione di Adrien Rabiot è senza dubbio quella più urgente da trattare e, possibilmente, da chiudere. Il contratto del centrocampista francese scadrà a giugno 2024 e già all’inizio del nuovo anno potrà accordarsi con un altro club a zero.

E sul centrocampista francese si sono orientate le attenzioni di alcuni top club europei ed uno, in particolare, sembra aver puntato decisamente il giocatore della Juventus: l’Atletico Madrid.

Calciomercato, la Juventus incrocia l’Atletico Madrid

Il Cholo Simeone ha messo nel mirino Rabiot e lo vorrebbe per il suo Atletico. Dal canto suo la Juventus sembra voglia ripagare il club spagnolo con la stessa moneta.

Infatti tra le fila dei colchoneros milita un centrocampista che contende a Samardzic il ruolo di prima scelta per la zona mediana: Rodrigo de Paul. Il ventinovenne campione del mondo con l’Argentina, ed ex Udinese, è giocatore assai stimato da Massimiliano Allegri, ma anche dal suo attuale tecnico, Simeone. Il sito okfichajes.com ci fa sapere che la dirigenza della Juventus ha già avuto modo di incontrare gli agenti del giocatore argentino.

Di tale incontro non si conoscono di dettagli ma sembra che non vi siano dubbi che il contatto vi sia stato. Il contratto di Rodrigo de Paul andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Adrien Rabiot e Rodrigo de Paul, Juventus e Atletico Madrid. Il gioco delle coppie potrebbe prendere il via a breve.