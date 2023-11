Juventus, UFFICIALE: sono quasi 13 milioni

Una passione fino alla fine! Così, sono cambiati i numeri. Ecco cosa è successo in casa bianconera, tutti i dettagli.

Con 12.8 Milioni di Spettatori e la Riapertura degli Abbonamenti, Il Ritorno di Allegri Accende la Passione all’Allianz Stadium.

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non solo ha portato una svolta nella strategia di gioco, ma ha anche acceso la passione dei tifosi bianconeri in maniera straordinaria, dati anche gli straordinari risultati nelle ultime sfide. Il recente match, dove la Juventus ha vinto, in attesa dello scontro ‘fatale’ contro l’Inter, secondo il ‘Corriere dello Sport’ tha fatto registrare un record incredibile di ascolti, con 12.8 milioni di spettatori che hanno seguito la partita in tutto il mondo.

Allegri riaccende la passione dei tifosi: cambiati i numeri

L’ultima sfida dei bianconeri ha mostrato non solo una Juventus più organizzata tatticamente, ma anche una squadra che ha saputo riaccendere l’entusiasmo dei suoi sostenitori. Allegri col tempo ha convinto, anche i tifosi più sceticcici, adesso, hanno dimostrato di essere pronti a sostenere la squadra in questa nuova fase ma anche e soprattutto l’allenatore che nella prossima sfida di campionato affronterà l’attuale capolista l’Inter.

Il record di ascolti è solo la punta dell’iceberg di una rivitalizzazione più ampia. Allegri ha anche reso possibile l’iniziativa di riaprire gli abbonamenti allo Juventus Stadium per il girone di ritorno, un gesto che ha entusiasmato i tifosi. La possibilità di assistere alle partite dal vivo è un’opportunità che molti supporter non vogliono lasciarsi sfuggire, e la risposta è stata immediata con un aumento significativo degli abbonamenti venduti. Questo segnale di rinnovato interesse da parte dei tifosi è un incoraggiamento per la Juventus e per Allegri stesso. La fiducia dei sostenitori è un elemento chiave nel successo di una squadra, e il tecnico italiano sembra aver riacceso quella fiamma di passione che è fondamentale per affrontare la seconda metà della stagione con la giusta determinazione.