Ricorso per la squalifica di Pogba: arriva l’annuncio ufficiale su come ci si muoverà per il centrocampista francese. Ecco l’importante novità

Contro la squalifica di Pogba l’agente del giocatore francese, Rafaela Pimenta, sta pensando di fare appello. Un annuncio ufficiale piazzato dall’avvocato che gestisce Paul dato durante un’intervista al The Guardian.

Sì, proprio così: si cercherà, se ci sono i modi e i termini, di tirare il centrocampista squalificato per doping fuori da questa situazione, anche se ancora non si sa come, perché oltre a dire questo la Pimenta non è andata oltre. Sottolineando, però, quello che è lo stato d’animo del giocatore. Che sta cercando di imparare da quello che è successo. Pimenta quindi vuole andare fino in fondo e magari ci potrebbe anche riuscire. Difficile, ovviamente: ma gli avvocati di un certo livello sanno il fatto loro, e poi c’è anche da capire quale sarà la squalifica visto che di ufficiale, al momento, non c’è nulla. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Una situazione che deve essere per forza di cose tenuta in considerazione.