Alisha Lehmann, ritorno alle origini: regina di cuori e scollatura di fuoco

Alisha Lehmann è tornata in sé: ha lasciato il look acqua e sapone di qualche settimana fa ed è tornata ad essere una femme fatale.

L’esperimento non è andato come credeva, evidentemente. Ci ha provato e gliene va dato atto, ma a quanto pare, ad un certo punto, ha preferito tornare alle origini e alle sue vecchie abitudini. Cosa che ai follower, per la verità, non è dispiaciuta affatto, almeno a giudicare dall’enorme quantitativo di like e di cuori collezionati in queste ore.

Di chi parliamo? Della regina del calcio femminile, naturalmente, ossia la mitica Alisha Lehmann. La stella dell’Aston Villa ha lanciato di recente un calendario sexy che, cosa che non vi stupirà affatto, è andato a ruba nel tempo di un click. Era pressoché impossibile che qualcuno dei suoi fan ignorasse il gadget, dal momento che trascorrere in sua compagnia 12 mesi non è che una prospettiva super allettante.

Calendario o non calendario, sta di fatto che la splendida Alisha, poco dopo quell’annuncio, aveva improvvisamente tirato il freno a mano, in senso metaforico s’intende. Così, di punto in bianco, aveva stupito tutti con un cambio look totalmente inaspettato. Aveva messo da parte i suoi abiti supersexy, le ciglia finte, le extension ai capelli e la matita per il contorno labbra e si era mostrata sui social come mamma l’ha fatta.

Alisha Lehmann, da acqua e sapone a vamp: look promosso

Anche in quella veste, essendo lei semplicemente bellissima, aveva fatto centro. Con quel look acqua e sapone ci era piaciuta un sacco, ma a quanto pare la campionessa di origini svizzere non si sentiva particolarmente a suo agio, senza gli orpelli che connotano da sempre il suo look.

E così, è tornata alle origini. Nello scatto postato sui social network qualche tempo fa sfoggia il look provocante e da femme fatale di sempre, quel look per il quale è diventata famosa e che tanto piace alle centinaia di miglia di persone che la seguono.

Nella foto in questione sfoggia, per la precisione, un minuscolo top di ecopelle, dalla scollatura vistosissima, che lascia intravedere il segno dell’abbronzatura e che tante altre fantasie fa inevitabilmente galoppare. Una cosa è certa: in qualunque modo si mostri, la regina di cuori e di like è sempre lei.