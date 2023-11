Il nuovo Kvara alla Juve: guizzo show, Giuntoli la chiude così

Dopo il colpo Kvara Cristiano Giuntoli prova a replicare il colpo alla Juventus: sondaggio per il trequartista

Cristiano Giuntoli non è nuovo a scovare talenti che spesso poi si rivelano dei veri e propri campioncini. L’ultimo caso lampante è quello di Kvaratskhelia che al primo anno di Serie A ha subito fatto la differenza, contribuendo alla vittoria dello scudetto del Napoli.

Anche alla Juventus il ds sta provando a fare lo stesso e sta monitorando diversi profili in vista di giugno ma anche in ottica mercato invernale. Oltre ai profili esperti valutati dalla dirigenza bianconera, Giuntoli e Manna stanno approfondendo i sondaggi anche per giovani talenti che stanno venendo fuori negli ultimi mesi. A centrocampo è sempre più caldo il nome di Joao Neves, stellina classe 2004 del Benfica, seguito già da almeno 4 club di Premier League. La Juventus segue da vicino anche il figlio d’arte Khephren Thuram, così come Habib Diarra. Ma il vero guizzo di Cristiano Giuntoli stile Kvara potrebbe arrivare dalla Russia.

Juventus, Giuntoli replica il colpo Kvara: sondaggio per Spertsyan

Come sottolineato dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus sarebbe sulle tracce di Edyard Spertsyan, trequartista del Krasnodar.

Il classe 2000 armeno di origini russe ha gli occhi puntati da parte degli osservatori della Juventus che lo hanno già monitorato da vicino nelle scorse settimane e stanno programmando una nuova visita. Il 23enne armeno sta collezionando numeri molto interessanti in Premier Liga russa con 7 gol e 3 assist a referto in 15 presenze.

❗️👀 La Juventus sta monitorando l’ala del Krasnodar Edyard #Spertsyan. Gli osservatori della #Juve hanno già osservato il giocatore armeno nelle scorse settimane e lo osserveranno nuovamente a breve. 🇦🇲

Predilige il ruolo di trequartista ma può agire anche da ala destra o sinistra. Un profilo che stuzzica molto Giuntoli e che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio affare per i bianconeri.