The Sun sgancia la bomba: “Haaland alla Juventus”. Ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, dal giornale inglese la bomba di mercato inaspettata. Ecco cosa succederà nel futuo del giocatore.

Nonostante goda della vita a Manchester, Erling Haaland potrebbe presto esplorare nuovi orizzonti calcistici, come ha rivelato la sua agente Rafaela Pimenta. In un’intervista, Pimenta ha dichiarato che il talentuoso attaccante norvegese è “padrone del proprio destino” e prenderà decisioni che ritiene siano nel suo migliore interesse e in quello del Manchester City.

Nel dettaglio, Pimenta ha affermato che: “Farà sempre ciò che è bene per lui e per il Manchester City. Quando tutti saranno aperti a fare un cambiamento, accadrà. Erling sarà sempre rispettoso, e il Manchester City lo rispetterà. Se un giorno dovesse succedere qualcosa, concorderemo ogni passo insieme al club. È sempre una questione di rispetto.”

Haaland può lasciare Manchester: c’è anche la Juventus

Il padre di Erling Haaland, Alf-Inge, aveva già suggerito in precedenza che il figlio desidera mettere alla prova le sue capacità in diversi campionati europei. In base a ciò, dal ‘The Sun’ si sono già ipotizzatoe cinque possibili destinazioni future per Haaland: 1. Real Madrid: Con Karim Benzema che ha lasciato il club e Kylian Mbappe fortemente legato al Real Madrid, Haaland potrebbe essere un’alternativa di lusso per i Blancos. Si parla di una possibile offerta record di 200 milioni di sterline. 2. Barcellona: Con l’attuale marcatore Robert Lewandowski che inizia a mostrare segni di invecchiamento, il Barcellona potrebbe considerare Haaland come una potenziale opzione. Tuttavia, le difficoltà finanziarie potrebbero complicare il trasferimento. Ma la più importante è la 3. Juventus: La Vecchia Signora aveva già tentato di ingaggiare Haaland nel 2017 quando era adolescente, ma l’affare non si era concretizzato. Con la possibilità di vendere Dusan Vlahovic, la Juventus potrebbe essere un contendente nella corsa per Haaland in Serie A.

Ora, il futuro di Haaland rimane avvolto nel mistero, ma l’apertura della porta da parte del giocatore e della sua agente lascia spazio a molte speculazioni sul suo prossimo capitolo calcistico. Resta da vedere quale club avrà la fortuna di accogliere uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico mondiale.