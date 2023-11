La Juventus bussa di nuovo al Sassuolo: non solo Berardi, spunta un altro nome

Nuovo asse Juventus-Sassuolo in vista: i bianconeri puntano un altro giocatore neroverde oltre Berardi

La Juventus sta lavorando su diversi fronti in ottica mercato, a pochi mesi dall’apertura della sessione invernale.

La Juventus si sta preparando al big match con l’Inter e, in caso di vittoria, conquisterebbe il primo posto. La squadra di Allegri ha ritrovato quelle certezze che sembravano perdute nella scorsa stagione. La società vuole intervenire anche in ottica mercato, per dare continuità al nuovo progetto e garantire a Max Allegri una rosa competitiva anche per la seconda parte di stagione. Il reparto maggiormente attenzionato è il centrocampo. Giuntoli e Manna stanno seguendo diversi profili, alcuni più navigati come Hojbjerg e Zielinski, Kalvin Phillips, altri più emergenti come Habib Diarra, Joao Neves. A questi si potrebbe aggiungere un nuovo obiettivo, questa volta direttamente dalla Serie A.

Juventus, Giuntoli bussa alla porta del Sassuolo: occhi su Boloca

La Juventus è pronta a bussare nuovamente alla porta del Sassuolo ma questa volta il protagonista non è Domenico Berardi.

Secondo quanto riportato da tuttojuve, i bianconeri sarebbero sulle tracce del centrocampista neroverde Daniel Boloca. Il classe ’98 italo-rumeno è esploso l’anno scorso in Serie B col Frosinone, protagonista della promozione in A del club ciociaro con 2 gol in campionato. Quest’anno ha fatto un bel salto, approdando a Sassuolo per 6 milioni cash e i cartellini di Riccardo Marchizza e Abdou Harroui, come sostituto di Maxime Lopez. Alessio Dionisi gli ha subito dato fiducia, inserendolo titolare dopo appena una giornata. Contro il Bologna ha trovato il suo primo gol in Serie A, dimostrando di essere già pronto per la categoria. E’ ancora relativamente giovane per puntare al grande salto in una big e la Juventus ha già messo gli occhi su di lui. Questa stagione potrebbe essere quella della consacrazione per Boloca che attualmente ha una valutazione di circa 12 milioni di euro, cifra destinata a salire. Rispetto a Berardi si tratterebbe di un’operazione più oculata e meno complessa a livello economico. Attualmente non c’è ancora una trattativa in ballo ma presto potrebbe aprirsi un nuovo asse tra Juventus e Sassuolo.