Calciomercato Juventus, semaforo rosso per gennaio. Giuntoli continua l’opera di ricerca di obiettivi possibili ma uno è già fuori. Chi?

Mentre Massimiliano Allegri si gode il secondo posto in classifica abbandonandosi alla sua passione per i cavalli, immaginiamo Cristiano Giuntoli, nel suo ufficio alla Continassa, intento a sfogliare profili di giocatori e relativi agenti.

La pausa per le nazionali arriva in un momento strategicamente fondamentale della stagione. E’ ora, infatti, che occorre decidere su quali elementi puntare durante la sessione invernale di mercato, sempre se si creeranno le condizioni per poter operare. Giuntoli probabilmente immagina il vero mercato della Juventus da farsi nella prossima sessione estiva. Qualora arrivasse la tanto sospirata qualificazione alla Champions League, ecco che potrebbero essere messi sul piatto denari cospicui per acquisti qualitativamente di rilievo.

Gennaio però, non va e non deve essere sottovalutato, soprattutto se consentirà operazioni in prestito con costi assai prossimi allo zero. In quel caso un po’ tutti i reparti potrebbero risultare interessati a nuovi innesti. La stessa difesa, che tante soddisfazioni sta dando ad Allegri nonostante la perdurante assenza di due dei tre centrali difensivi, potrebbe ritrovarsi con un nuovo effettivo in rosa. Ma non sarà quello che aveva in mente Giuntoli, per il quale è arrivato uno stop. Chi?

Calciomercato Juventus, semaforo rosso per gennaio

Opportunità. A gennaio la Juventus cercherà valide opportunità per arricchire la rosa. Da tempo ha messo gli occhi su un difensore della Premier League.

Se si valuta con attenzione la rosa della Juventus ci si accorgerà che la situazione del reparto difensivo, al momento, è addirittura peggiore di quella già emergenziale del centrocampo. Infatti se in mediana pesano come macigni le assenze di Pogba e Fagioli, che perdureranno per l’intera stagione, in questo momento Allegri non ha a disposizione Danilo, Alex Sandro e…Bonucci, dal momento che il centrale di Viterbo non è stato, in realtà, sostituito.

Pertanto non sorprende più di tanto la notizia che ci fornisce l’insider di mercato, Daniele Longo: “Il Bornemouth sempre più intenzionato a non cedere Kelly a gennaio, obiettivo di Milan e Juve: Il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno“. Lloyd Casius Kelly, classe 1998, è un esterno sinistro che può giocare anche al centro della difesa. La scadenza ormai prossima del suo contratto con il Bornemouth e la possibilità, pertanto, di poter acquisire le sue prestazioni a zero, ne fanno un profilo assai interessante.