Cash e scambio, Vlahovic via a gennaio: la Juventus gode due volte

Cash e scambio, il club torna sulle tracce dell’attaccante bianconero: già decisa la possibile contropartita.

Ieri sera Dusan Vlahovic è rimasto in campo circa 70 minuti nella sfida tra il Belgio e la sua Serbia. Un’amichevole, terminata 1-0 per i Diavoli Rossi, che è servita principalmente al commissario tecnico serbo Dragan Stojkovic per capire chi dovrà scendere in campo domenica prossima nel match con la Bulgaria (già eliminata), valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. I balcanici, infatti, non hanno ancora la certezza matematica di prendere parte alla prossima rassegna continentale.

Una gara, quella con i bulgari, che osserverà con una certa attenzione anche Massimiliano Allegri. L’ultimo gol dell’ex centravanti della Fiorentina, infatti, risale allo scorso settembre, nella partita con la Lazio (doppietta). Da allora, complice una fastidiosa lombalgia, Vlahovic sembra aver nuovamente perso confidenza con la rete delle porte degli avversari. Il tecnico bianconero l’ha tenuto in panchina nelle ultime due partite con Fiorentina e Cagliari e adesso dovrà decidere se schierarlo dal 1′ o meno nella supersfida contro l’Inter del prossimo 26 novembre.

Cash e scambio, l’Atletico Madrid disposto a privarsi di De Paul per Dusan

Le qualità del giocatore non si discutono ma il rendimento di Vlahovic finora a Torino è stato troppo altalenante. Non ha segnato con la stessa frequenza di Firenze, anche per colpa di qualche infortunio di troppo che non gli ha permesso di trovare continuità.

La prossima estate il nativo di Belgrado, come da accordi presi nel gennaio 2022, quando si trasferì dalla Fiorentina alla Juventus, vedrà raddoppiarsi lo stipendio. Motivo per cui la società bianconera dovrà fare delle valutazioni, considerato che il suo contratto peserebbe parecchio a bilancio. Stando a quanto riportato dal giornalista Luca Momblano durante la diretta di Juventibus, sulle sue tracce è tornato l’Atletico Madrid di Diego Simeone, a caccia di un attaccante con le sue caratteristiche. In un’eventuale trattativa i Colchoneros potrebbero inserire come contropartita anche il centrocampista Rodrigo De Paul, uno dei pallini di Allegri e che il club di via Druento insegue da tempo.