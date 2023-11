Diagnosi UFFICIALE: a serio rischio per Juve-Inter

Rischia di non essere presente alla super sfida del derby d’Italia tra Juventus e Inter: ecco cosa è successo.

Una notizia che ha colpito gli appassionati di calcio e i tifosi della Nazionale italiana: il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, è stato ufficialmente escluso dagli imminenti impegni con la Nazionale a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro.

La decisione è stata presa dopo gli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato il problema fisico. Il Ct Luciano Spalletti ha reagito prontamente, convocando il difensore della AS Roma, Gianluca Mancini, come sostituto, in attesa di ulteriori dettagli dagli approfondimenti dello staff medico dell’Inter.

A rischio per il derby d’Italia: risentimento muscolare per Bastoni

Gli esami diagnostici condotti questa mattina hanno rivelato un risentimento muscolare al polpaccio destro per Alessandro Bastoni. Questo infortunio giunge in un momento cruciale, quando la Nazionale italiana si prepara per importanti sfide. La decisione di escludere Bastoni è stata presa per garantire il suo completo recupero e per evitare ulteriori complicazioni che potrebbero derivare dalla partecipazione a incontri internazionali con un infortunio in corso.

In seguito alla diagnosi, Bastoni farà immediato rientro al club di appartenenza, l’Inter. La squadra milanese sarà ora responsabile del processo di recupero del difensore, collaborando con il proprio staff medico per garantire che Bastoni torni in campo nella migliore forma possibile. Ovviamente sullo sfondo c’è la super sfida di campionato proprio in casa della Juventus, il cosiddetto derby d’Italia in questo momento mai così importante. Adesso, viste le sue condizioni, il calciatore potrebbe non essere pronto per la titolarità nella sfida dell’Allianz Stadium ma per avere un piano completo bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Certamente il focus di entrambe le squadre, adesso, è proprio in previsione di questa partita decisamente importante nonostante sia ancora presto per tirare le somme della classifica.