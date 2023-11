La Juventus si aggiudica l’amico di Rabiot: colpaccio in Ligue 1, omonimia portami via

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio e hanno messo nel mirino l’ennesimo giocatore che porta quel nome. Dalla Francia convinti dell’interesse

Dalla Francia sono convinti che la Juventus abbia messo sotto osservazione un elemento che Didier Deschamps, tecnico della nazionale transalpina, sta convocando con estrema regolarità nell’ultimo periodo.

Già da diverse settimane, spiega RmcSport, i bianconeri hanno cercato di capire quali sono i margini di trattativa per portare alla corte di Massimiliano Allegri Youssouf Fofana del Monaco. Un giocatore che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e che davanti ad una buona offerta la prossima estate potrebbe partire. Ma occhio, in questo caso, visto che parliamo di un centrocampista e la Juve ha bisogno di un innesto in mezzo al campo nei prossimi mesi, anche al possibile anticipo del colpo. Ma la concorrenza c’è, ed è anche bella importante.

Calciomercato Juventus, Fofana piace a molti

Il centrocampista formatosi a Strasburgo è tenuto d’occhio da tre grandi club europei. Non solo i bianconeri, ma anche il Psg e soprattutto il Manchester United che, a quanto pare, si è spinto anche oltre.

I Red Devils infatti avrebbero già fatto un’offerta non ritenuta soddisfacente dal Monaco per il prestito con diritto di riscatto per il centrocampista che ha importanti doti difensive. Uno schermo davanti alla difesa. La Juve è attenta e valuta con molta attenzione quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane, con la sensazione che Giuntoli abbia in mente il colpo per gennaio.