Regalo di Natale Juventus, affare da 30 milioni: sono già a Torino

Calciomercato Juventus, adesso, l’obiettivo da 30 milioni è raggiungibile già nel mercato invernale: i dettagli dell’operazione.

La Juventus sta valutando attentamente l’opzione di aggiungere Fabian Ruiz al suo centrocampo, secondo le ultime voci di mercato.

Attualmente al Paris Saint-Germain, il centrocampista spagnolo sembra attraversare un momento complicato, e la Vecchia Signora potrebbe essere pronta a cogliere l’opportunità di portare il giocatore a Torino. Ruiz è noto per il suo stile di gioco tecnico e versatile, caratteristiche che potrebbero integrarsi bene nella squadra di Massimiliano Allegri. La sua vicinanza a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, potrebbe facilitare il trasferimento, rendendo l’operazione più agevole.

Giuntoli lo riporta in Serie A: Opzione Fabian Ruiz a gennaio

Gli agenti del giocatore, Miguel Alfaro e Alessandro Favero, sono stati recentemente avvistati per le strade di Torino e nei pressi del centro di allenamento della Juventus, la Continassa. Questo ha alimentato le speculazioni sull’interesse effettivo del club nei confronti di Fabian Ruiz. Secondo le fonti di mercato, la valutazione del giocatore si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus potrebbe tentare di negoziare un accordo di prestito con obbligo di riscatto a condizioni specifiche. Questa mossa strategica potrebbe consentire alla Vecchia Signora di valutare le prestazioni di Ruiz nel contesto della squadra prima di impegnarsi definitivamente nell’acquisto.

Inoltre, si è discusso dell’ingaggio del giocatore, che ammonta a circa 5 milioni di euro a stagione. Questa cifra rappresenta una voce importante da considerare per la Juventus, che potrebbe essere chiamata a trovare soluzioni creative per gestire il proprio tetto salariale come scrivono da ‘Tuttosport’. L’interesse della Juventus per Fabian Ruiz potrebbe anche essere motivato dai solidi rapporti tra le varie parti coinvolte, suggerendo che il trasferimento potrebbe beneficiare tutte le parti interessate. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la Juventus riuscirà a garantire l’arrivo del talentuoso centrocampista spagnolo nel prossimo futuro.