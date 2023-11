Firma UFFICIALE: colpo di scena Juventus

Calciomercato Juventus, accostato per lungo tempo ai bianconeri, adesso, è pronto al rinnovo: i dettagli dell’operazione.

Il Genoa riceve una boccata di aria fresca e una dose di sicurezza in avanti: Albert Gudmundsson ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club rossoblù.

Il giocatore che per lungo tempo è stato accostato ai bianconeri, adesso, avrebbe rinnovato con il suo club. L’attaccante islandese, che si è dimostrato essere un elemento fondamentale nel corso della prima parte della stagione, ha siglato una nuova intesa che lo legherà al Genoa fino al 30 giugno 2027.

Rinnova fino al 2027: addio Juventus?

Con 5 gol in 12 presenze in campionato e altri 2 in Coppa Italia, Gudmundsson ha indubbiamente rappresentato un vero e proprio valore aggiunto per il Genoa. La sua capacità di trovare la via del gol e la sua influenza positiva sulle prestazioni della squadra hanno convinto la dirigenza ad assicurarsi il suo contributo per il futuro. Il comunicato ufficiale del Genoa ha confermato il rinnovo di Gudmundsson, sottolineando l’importanza del giocatore per il progetto rossoblù. “Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Albert Gudmundsson fino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha realizzato 22 reti e collezionato 6 assist in 64 presenze“.

Questo prolungamento contrattuale testimonia la fiducia del club nell’attaccante e il suo impegno nei confronti della squadra. Gudmundsson, nel suo percorso con il Genoa, ha dimostrato di essere non solo un prolifico realizzatore ma anche un elemento capace di influenzare positivamente il gioco della squadra. Il Genoa, sotto la guida di mister Gilardino, può ora guardare al futuro con maggiore sicurezza, sapendo di poter contare su un attaccante determinante per gli obiettivi stagionali. La notizia del rinnovo di Gudmundsson è sicuramente accolta con entusiasmo dai tifosi rossoblù, che vedono in questo gesto un segnale di ambizione e prospettive positive per il club e, forse, un rimpianto per la Juventus che lo aveva messo nel mirino.