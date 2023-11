Le gazze ladre lo ‘rubano’ alla Juventus: hanno già detto sì

I tifosi del Newcastle chiamano il big sui social: corsa a due con la Juventus per il centrocampista della Premier League

La Juventus vuole sfruttare la pausa nazionali per proiettarsi sul mercato e cercare di portare avanti l’interesse per alcuni nomi.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno diversi nomi nel mirino, soprattutto a centrocampo. Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli obbligano i bianconeri a fiondarsi sul mercato per inserire almeno un giocatore già a gennaio. La lista dei centrocampisti è lunga per la Juve: da Thomas Partey a Pierre-Emile Hojbjerg, da Habib Diarra a Piotr Zielinski ma anche Kalvin Phillips, un nome che circola in orbita Juve ormai da diverse settimane. La concorrenza per la Vecchia Signora non manca e diversi fattori potrebbero fare la differenza. Uno su tutti la possibilità per il centrocampista britannico di rimanere in Premier League.

Juventus, duello col Newcastle per Kalvin Phillips: i tifosi delle Magpies lo chiamano

Ormai sembra proprio una lotta a due sul mercato per Kalvin Phillips tra Juventus e Newcastle che continuano a contendersi il centrocampista, in uscita dal Manchester City.

Il club inglese attualmente ha 10 giocatori della prima squadra indisponibili per infortunio, tra cui Miguel Almiron, Callum Wilson, Alexander Isak, Harvey Barnes e Sven Botman. C’è poi la questione di Sandro Tonali, squalificato per calcio commesse in Italia. Kalvin Phillips andrebbe a sostituire proprio l’ex Milan, se pur con caratteristiche diverse. I tifosi delle Magpies sono entusiasti di accogliere l’ex Leeds United e anche tramite i social hanno espresso tutto l’entusiasmo per l’eventuale approdo di Phillips al St James’ Park già a gennaio. Football Insider ha lanciato la notizia del forte interesse del Newcastle e i tifosi non hanno fatto mancare la loro felicità. Anche questo potrebbe fare la differenza nella scelta del giocatore che, di contro, ha anche la pista Juventus da poter valutare. Ad oggi però Phillips sembra orientato verso la scelta del Newcastle, con la possibilità di disputare o la Champions o l’Europa League, in base a quale sarà il destino della squadra di Eddie Howe nelle ultime due gare del girone.