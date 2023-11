Giuntoli lo incontra nella Capitale: colpaccio Juventus da paura

In questi giorni di sosta del campionato di serie A si continua a parlare di calciomercato in casa Juventus.

Il mese di gennaio si sta avvicinando e con l’arrivo del nuovo anno si riapriranno ufficialmente anche le trattative di calciomercato. Con i bianconeri che dovranno essere grandi protagonisti visto che sono chiamati a trovare dei rinforzi in tutte le zone del campo.

Soprattutto la linea mediana ha la necessità di accogliere dei volti nuovi, visto che anche numericamente Allegri ha bisogno di alternative dopo aver perso per il resto della stagione Fagioli e Pogba. Di sicuro la Juventus fin qui ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per tagliare il traguardo minimo del quarto posto. Quello che garantisce l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma il grande sogno dei tifosi è quello di poter duellare per lo scudetto. Ed è anche per questo motivo che si sognano colpi a gennaio.

La priorità della formazione bianconera continua a rimanere il centrocampo e in queste settimane sono tanti i nomi che sono stati fatti. In pole position adesso pare esserci Thomas Partey.

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇬🇭🇵🇱🇮🇹 #SerieA |

◉ Juventus wants Thomas Partey on loan this winter. Cristiano Giuntoli was in London in recent days to meet the player ‼️

◉ Juve are also preparing the next summer transfer window. Piotr Zieliński and Dominico Berardi are two of the top targets… pic.twitter.com/dkF1PpkzEK

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 17, 2023