Juventus-Inter, l’allegrata è pazzesca: soluzione “storica” in attacco

Juventus-Inter, nonostante diversi bianconeri siano impegnati con le rispettive nazionali il tecnico ha già in mente la formazione da schierare.

Manca più di una settimana ad uno degli appuntamenti stagionali più attesi dai bianconeri. Eppure c’è già chi si chiede che Juventus deciderà di schierare Massimiliano Allegri nell’attesissimo big match del 26 novembre contro l’Inter all’Allianz Stadium, che metterà di fronte le prime due squadre del campionato. Impossibile, tuttavia, provare a stilare una formazione con la pausa per le nazionali di mezzo.

Diversi giocatori, infatti, potrebbero rientrare anzitempo dai rispettivi ritiri. Simone Inzaghi negli ultimi due giorni ha riaccolto prima Alessandro Bastoni e poi Hakan Calhanoglu, due titolari inamovibili, già tornati a Milano. Il difensore si è fatto male in allenamento a Coverciano e questa sera non sarà a disposizione nella sfida tra l’Italia di Luciano Spalletti e la Macedonia del Nord, valida per le qualificazione ad Euro 2024. Neppure il centrocampista turco, influenzato, prenderà parte all’amichevole in programma domani sera tra la sua Turchia, allenata da Vincenzo Montella, e la Germania. Inzaghi spera ovviamente di recuperare entrambi in vista della gara con la Juventus.

Juventus-Inter, Allegri pensa al tridente con Chiesa, Kean e Vlahovic

E Allegri? L’allenatore bianconero incrocia le dita. Sono tanti i giocatori che lunedì scorso hanno fatto le valigie e lasciato la Continassa per rispondere alla chiamata delle rispettive rappresentative.

La speranza è quella di poter contare su più elementi possibili, anche su chi finora è stato bloccato in infermeria. Ma, al di là di chi sarà a disposizione o meno, Allegri stando a quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, ha già in mente la Juventus anti-Inter. Secondo l’esperto di calciomercato, il tecnico nativo di Livorno potrebbe optare per un inedito 3-4-3, con un tridente formato da Chiesa, Vlahovic e Kean. Una Signora a trazione anteriore, dunque, per scardinare la difesa meno battuta del campionato (soltanto 6 gol subiti rispetto ai 7 incassati dai bianconeri).