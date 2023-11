Mazzata UFFICIALE: dieci punti di penalizzazione, ecco la nuova classifica

La mazzata è ufficiale: arrivano dieci punti di penalizzazione. Ecco la nuova classifica del campionato. L’obiettivo adesso è un miraggio

Adesso l’obiettivo stagionale diventa un vero e proprio miraggio. Anche se probabilmente la storia non finirà qui visto che il club in questione, l’Everton, ha già annunciato con un comunicato ufficiale che farà ricorso.

Ma partiamo dalla notizia: la Premier League ha inflitto al club di Liverpool dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare in questa stagione per delle irregolarità finanziarie che violano le regole di redditività e sostenibilità in vigore nella massima serie inglese. E’ la prima volta che una decisione del genere viene presa. E l’Everton in questo modo passa dai suoi 14 punti in classifica a 4, sprofondando all’ultimo posto nel massimo campionato inglese. Ma il club non ci sta, e con un’altra nota ufficiale ha spiegato che ricorrerà in appello.

Mazzata ufficiale per l’Everton, pronto il ricorso

“La società ritiene che la commissione abbia comminato una sanzione sproporzionata e ingiusta e per questo ha già annunciato che presenterà appello. L’Everton ritiene di essere stato sempre aperto e trasparente nelle informazioni anche economiche che ha fornito alla Premier League e ha sempre rispettato l’integrità del processo: per questo respingiamo le accuse di non aver agito in buona fede e non capisce come questa accusa possa essere stata mossa dalla Premier League”.

“Riteniamo che sia la durezza che la severità della sanzione non siano né giuste né ragionevoli in considerazione delle prove fornite. Anche per questo, il club seguirà con attenzione le decisioni riguardanti le regole di redditività e sostenibilità”. Insomma, si andrà per le lunghe come spiegato prima.