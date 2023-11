Attenta Juventus, ti portano via Rabiot: lo ha chiesto il tecnico

Calciomercato Juventus, interesse concreto per Rabiot, in scadenza di contratto, che si potrebbe guardare intorno alla fine della stagione

Occhio Juventus, qualcuno ti vuole portare via Rabiot. A dire il vero più di un club potrebbe pensare al centrocampista bianconero in scadenza alla fine dell’anno per rinforzare il proprio reparto, e sicuramente qualche società di Premier League ha il nome di Adrien in lista. Ma secondo fonti spagnole ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.

Il rinnovo di Simeone, ufficiale da qualche settimana, permette al tecnico di guardare al futuro anche nel lungo. E vuole elementi pronti per la sua squadra. Fichajes.net, ad esempio, scrive di un forte interesse appunto dell’Atletico Madrid per il centrocampista francese che ha rinnovato per un solo anno e che ancora non sa quello che sarà il suo futuro. Sicuramente chiudere tra le prime quattro in campionato potrebbe aiutare a sedersi ad un tavolo con tutte le buone intenzioni del Mondo, ed è questo il punto fondamentale, riuscire a centrare una importante quanto vitale qualificazione alla prossima Champions League.