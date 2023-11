Botti di Capodanno Juve: 20 milioni a sorpresa, fumata Reds

La Juventus pesca il talento in Serie A ma deve vedersela con Liverpool e Atletico Madrid

Il calciomercato di gennaio si avvicina e iniziano a delinearsi alcuni scenari. La Juventus, nello specifico, sta lavorando parallelamente su vari obiettivi e l’ultima intuizione di Giuntoli arriva direttamente dalla Serie A.

Come raccontato nelle ultime settimane, la Juventus ha una lunga lista di obiettivi soprattutto a centrocampo. Da Kalvin Phillips a Piotr Zielinski, da Pierre-Emile Hojbjerg ad Habib Diarra. Ance sulle corsie, però, la dirigenza bianconera sta facendo dei sondaggi. Da tempo il nome che stuzzica la Vecchia Signora è quello di Valentin Barco del Boca Juniors, su cui, però, c’è una forte concorrenza non solo europea ma anche sudamericana. Giuntoli e Manna stanno valutando anche potenziali alternative in quel ruolo e l’ultimo nome venuto fuori è un giovane talento della nostra Serie A, che sta venendo fuori in questa prima parte di campionato.

Juventus, occhi su Dorgu del Lece: c’è già la concorrenza di Liverpool e Atletico

Uno dei nuovi volti della Serie A 2023-24 è Patrick Dorgu, difensore classe 2004 del Lecce che in questa prima parte di campionato ha fatto vedere ottime cose.

Sicuramente una delle sorprese di questo inizio di campionato, tanto da aver attirato l’attenzione della Juventus ma anche del Liverpool. Come riportato da calciomercato.com, infatti, i Reds avrebbero già preso informazioni per Dorgu. Parallelamente c’è anche l’Atletico Madrid che ha inviato degli osservatori per seguirlo da vicino. Intanto sullo sfondo c’è anche la Juventus che ha avuto già modo di vederlo propio all’Allianz Stadium nella gara vinta 1-0. Non è escluso che possano aggiungersi anche altri club nella corsa al danese di origini nigeriani che attualmente viene valutato circa 20 milioni di euro. Si tratta dell’ennesima intuizione di Pantaleo Corvino che ormai da tanti anni si supera con scommesse che spesso si rivelano azzeccate.

L’ultima quella di Morten Hjulmand, venduto in estate allo Sporting CP per 21 milioni di euro. Dorgu ha collezionato 12 presenze fin ora, di cui 4 da titolare. Già un buon bottino per essere il suo primo anno in Serie A. L’anno scorso era rimasto in Primavera, collezionando 4 gol in 33 presenze. Predilige il ruolo di terzino sinistro e alla Juventus andrebbe a ricoprire un tassello che potrebbe far comodo ad Allegri. Alla luce delle tante squadre in corsa, non è escluso che il Lecce valuti una cessione di Dorgu già a gennaio.