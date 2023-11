Calciomercato Juventus e quella proposta pazzesca: ha già detto sì

Calciomercato Juventus e quel pensiero pazzesco, carico di suggestioni. Non si sa se andrà a buon fine ma la Juventus ci pensa. Eccome.

Il mercato porta con sé mille pensieri, ragionamenti che, a volte potrebbero apparire perfino illogici. Ma le variabili da valutare sono infinite e pertanto occorre cercare di esaminarle il più possibile, poiché ne va del buon esito dell’operazione.

La Juventus, con Cristiano Giuntoli, sta portando avanti idee per il possibile mercato di gennaio. La stagione ha avuto un inizio positivo nonostante qualche incidente di percorso imprevisto quanto amaro. Eppure la classifica sta sorridendo ai ragazzi di Allegri. Gennaio potrebbe essere l’occasione per cogliere qualche buona opportunità, magari soltanto per incrementare quantitativamente la rosa che, tra squalifiche ed infortuni, può correre il rischio di andare in emergenza.

Per questo occorre tenere sempre le antenne dritte per captare qualche situazione che potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione da cogliere al volo. Tra gli esuberi presenti in altri club, tra chi tra qualche settimana potrà essere acquistato a zero poiché in scadenza di contratto il prossimo giugno o chi è già sul mercato perché senza contratto. Esattamente in questa categoria la Juventus potrebbe pescare un rinforzo durante la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus e quel pensiero pazzesco

Può essere pericoloso poiché c’è sempre il rischio che porti ad un flop clamoroso, eppure l’effetto nostalgia canaglia è assai frequente tra i dirigenti che fanno il mercato.

Anche la Juventus e Giuntoli stanno provando questa sensazione mentre pensano a Douglas Costa, esterno mancino, classe 1990. Tre anni di Juventus, tre scudetti e quei dribbling ubriacanti a velocità folle sulle corsie esterne che hanno fatto innamorare i tifosi della Juventus che gremivano l’Allianz Stadium. Sembrano passati decenni. Eppure il brasiliano è arrivato alla Juventus dal Bayern Monaco nel 2017 per poi chiudere la sua avventura in bianconero nell’ottobre della stagione 2020-2021.

Proprio in queste ore l’insider del mercato bianconero, Mirko Di Natale, ci fa sapere come: “Douglas Costa sta ancora aspettando la Juve. Ha messo in stand-by tutte le altre offerte ricevute (Europa, Arabia, Brasile). Lui, come mi diceva nell’intervista, sogna di ritornare (e lo farebbe anche al minimo salariale)“. Come valuteranno le parole dell’esterno brasiliano Allegri e Giuntoli? Certo è che trattasi di un’ipotesi intrigante. Dal punto di vista economico l’esborso sarebbe minimo poiché minimo sarebbe lo stipendio da assicurare al giocatore.

Chissà se saranno le altre valutazioni a cancellare, definitivamente, la nostalgia canaglia.