Via libera Koopmeiners: 55 milioni, ha vinto la Juventus

Il Newcastle si tira fuori per gennaio dalla corsa al big della Serie A e favorisce il reinserimento di Inter e Juventus

Il calciomercato invernale è sempre più vicino e la Juventus è già molto attiva su vari fronti, soprattutto in ottica centrocampo.

Uno dei centrocampisti di Seri A più ambiti è senza dubbio Teun Koopmeiners. L’olandese classe ’98 è diventato in poco tempo un pilastro dell’Atalanta di Gasperini e in due stagioni ha acquisito un ruolo centrale nello scacchiere neroazzurro. I suoi numeri sono cresciuti a vista d’occhio, grazie anche alla sua duttilità. E’ partito giocando in mezzo al campo ma col passare delle partite ha avanzato il suo baricentro, diventando efficace anche come trequartista. Al suo primo anno in Serie A ha collezionato 4 gol, migliorando radicalmente nella stagione successiva con 10 reti a referto e 4 assist. Quest’anno è a quota 3 gol e 2 assist in 12 giornate e in proiezione potrebbe anche superare il bottino dello scorso anno. Al momento si sta dividendo i compiti con l’altro compagno di reparto Ederson, anche lui in grande spolvero. Koopmeiners è entrato nella lista delle preferenze sia dell’Inter che della Juventus che già in estate hanno provato a farsi avanti, frenati dalla richiesta decisamente alta dell’Atalanta.

Il Newcastle rallenta per Koopmeiners: opportunità per Inter e Juventus

Anche il Newcastle lo ha inserito nelle sue grazie ma, come riportato da TeamTalk, attualmente l’interesse del club inglese sembra essersi raffreddato.

Al momento è molto improbabile che l’olandese possa arrivare al St James Park durante il mercato di gennaio, ma non è escluso che possa farlo a giugno. Molto dipenderà anche dalla valutazione del club su Sandro Tonali e dalla volontà di intervenire in maniera più o meno massiccia sul mercato. L’Atalanta valuta Koopmeiners circa 55 milioni di euro, una cifra che attualmente dissuade i club dal proiettarsi su di lui nell’immediato. Il Newcastle sembra intenzionato a riprendere i colloqui nell’estate 2024, al termine della stagione, quando il centrocampista sarà ad un anno dalla scandeza. Questa momentanea interruzione delle Magpies potrebbe favorire l’inserimento di Inter e Juventus in vista del mercato invernale.