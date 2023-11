Bancomat dall’Arabia: Juventus travolta e addio definitivo

Per la Juventus è tempo di guardare al futuro, all’orizzonte c’è la delicata partita contro l’Inter di domenica prossima.

I bianconeri ormai sono proiettati al ritorno del campionato di serie A, il prossimo weekend. Nei prossimi giorni ancora tante sfide delle nazionali in calendario, partite nelle quali si vedranno all’opera tanti calciatori della Juve.

Il bilancio a questo punto della stagione può considerarsi senz’altro positivo per l’undici di Max Allegri. Che si trova alle spalle dell’Inter capolista e ha le carte in regola per poter lottare per le prime posizioni. Lo scudetto rimane un sogno. Realizzabile, ma difficile. Il vero traguardo sarà la conquista del posto nella prossima Champions League. Che porterebbe in dote anche delle somme importanti da mettere a bilancio. Soldi che sarebbero poi investiti nel mercato. Nel frattempo Giuntoli comunque deve darsi da fare per accontentare le richieste del tecnico.

Juventus, Partey attirato dalle sirene arabe

La missione principale del direttore sportivo bianconero sarà quella di portare alla corte di Allegri un nuovo centrocampista. Viste infatti le lunghe defezioni di Fagioli e Pogba l’allenatore ha poche alternative in quella zona. Basta un infortunio o una squalifica per metterlo in seria difficoltà.

Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla Juve nelle ultime settimane c’è anche quello di Partey dell’Arsenal. Voglioso di cambiare aria per ritagliarsi spazio nella seconda parte di stagione. L’affare sembrava poter andare in porto ma come spiega Ekrem Konur adesso gli arabi sono pronti a sorpassare tutti a suon di milioni di euro. Al-Ettifaq e Al-Ahli infatti puntano ad avere Partey a disposizione al più presto. E di fronte a queste sirene milionarie difficilmente il centrocampista dirà di no.