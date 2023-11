Salta l’affare: ritorna alla Juventus

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione potrebbe saltare e sarà automatico il ritorno in bianconero: i dettagli.

Nella stagione attuale, Arthur si è affermato come una pedina fondamentale per la Fiorentina, con l’allenatore Vincenzo Italiano che ha fatto un uso estensivo del talentuoso centrocampista brasiliano. L’inserimento di Arthur nel contesto viola è stato praticamente immediato, con il giocatore che ha saltato solamente una delle 18 partite stagionali, collezionando un totale di 1112 minuti in campo.

Questo rendimento impressionante ha portato la sua figura a diventare centrale nella tattica di Italiano, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra in Serie A. Recentemente, il procuratore di Arthur ha messo in luce l’importanza di questa collaborazione, sottolineando la validità dell’operazione che coinvolge la Fiorentina, la Juventus e il calciatore stesso. Tuttavia, il futuro di Arthur è ancora avvolto da un velo di incertezza, con tutte le parti coinvolte che dovranno confrontarsi per definire i prossimi passi.

Arthur torna alla Juve: operazione con la Fiorentina in definizione

Un elemento chiave in questa trattativa è il possibile riscatto da parte della Fiorentina. Nonostante la Juventus abbia la possibilità di liberarsi del giocatore, il club viola sembra interessato a mantenere Arthur nel lungo termine. Tuttavia, il nodo più intricato da sciogliere riguarda l’ingaggio del centrocampista brasiliano. Attualmente, il peso di uno stipendio di 5,5 milioni di euro è interamente a carico della Juventus, un aspetto che aggiunge complessità ai negoziati.

Questa situazione assume un’importanza particolare considerando il contesto economico della Fiorentina. Attualmente, il giocatore più pagato della squadra è il difensore Milenkovic, con un salario che si avvicina ai 3 milioni di euro. La gestione finanziaria diventa quindi una parte cruciale delle discussioni, specialmente quando si considera la possibilità che la Roma possa essere interessata a Milenkovic. Il ‘Corriere Fiorentino’ mette in luce questi aspetti, delineando la delicatezza delle trattative in corso. La questione dell’ingaggio di Arthur diventa una variabile cruciale nel futuro della collaborazione tra il giocatore brasiliano e la Fiorentina. Gli appassionati e gli addetti ai lavori rimarranno sicuramente con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi su questa intricata vicenda di calciomercato.