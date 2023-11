Colpo di scena Juventus: pagano la clausola e prendono l’attaccante

Colpo di scena Juventus. La finestra di mercato di gennaio rappresenta per molti club, Juventus inclusa, un’opportunità quasi irrinunciabile.

La doppietta di Federico Chiesa contro la Macedonia del Nord ha riportato il sorriso dalle parti della Continassa.

Massimiliano Allegri non è affatto tranquillo dal momento che rischia di non avere a disposizione per la gara contro l’Inter di domenica prossima alcuni titolari quali Locatelli, Miretti e lo stesso McKennie, ritornato in anticipo al ritiro degli Stati Uniti. Cristiano Giuntoli, dal canto suo, continua il suo lavoro di avvicinamento alla sessione di mercato di gennaio.

Valutare se e come intervenire è forse la fase più difficile del suo lavoro. Le reti in azzurro di Chiesa si spera possano essere il viatico migliore verso un’inversione di tendenza che riporti in gol gli attaccanti bianconeri. L’astinenza realizzativa degli attaccanti ha infatti raggiunto ormai un livello che sta preoccupando non poco tecnico e dirigenti bianconeri. Interromperla proprio contro l’Inter sarebbe l’ideale.

L’attacco potrebbe essere un reparto che potrebbe vedere un nuovo ingresso a gennaio. Domenico Berardi resta un sogno che probabilmente rimarrà tale, perlomeno a gennaio. Altri attaccanti sono stati accostati alla Juventus, ma al momento sembra tutto lasciato in sospeso in attesa dell’estate quando sarà chiara anche la situazione di Dusan Vlahovic. A meno che non capiti un’occasione…

Colpo di scena Juventus

Il mercato degli attaccanti sta osservando da vicino le prestazioni di Serhou Guirassy, calciatore francese naturalizzato guineano, 27enne attaccante dello Stoccarda, che ha iniziato in maniera straordinaria la sua stagione in Bundesliga.

La bellezza di 16 reti in sole 10 gare e il secondo posto nella classifica dei cannonieri dietro soltanto l’acquisto record del Bayern Monaco, Harry Kane, che di reti ne ha realizzate 17. Sull’attaccante dello Stoccarda sta montando un interesse che potrebbe dare i suoi frutti a gennaio in vista delle sessione invernale di mercato. Oltre agli immancabili club inglesi, anche in Italia si sono accorti del 27enne francese.

Inter e Juventus hanno mostrato già il loro interesse ma è il Milan che sembra aver puntato forte su di lui. Il francese rappresenta infatti la prima alternativa a Jonathan David. La clausola rescissoria del giocatore è fissata a 17 milioni di euro dopo che l’estate scorsa il club tedesco lo ha riscattato dal Rennes per 9 milioni di euro. La clausola è valida per gennaio e può rappresentare un ulteriore stimolo a portare in porto la trattativa.

Spetta ora a Moncada decidere se affondare il colpo o meno.