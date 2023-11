La ritirano definitivamente: conti nel caos, salta la cessione del club

Il club adesso potrebbe subire una penalizzazione che farà ritirare l’offerta. I dettagli della situazione.

Il mondo del calcio inglese è stato scosso da una decisione della Premier League che ha inflitto all’Everton una penalizzazione di 10 punti in campionato a causa della violazione delle regole sul Fair Play Finanziario. Questa mossa ha immediatamente avuto conseguenze sul campo, con la squadra di Sean Dyche precipitata all’ultimo posto in coabitazione con il Burnley, a quattro punti dopo 12 giornate.

Tuttavia, il danno economico potrebbe essere ancora più significativo per l’Everton, dato che la società rischia di dover pagare una multa di 300 milioni di sterline (circa 342,3 milioni di euro al cambio attuale). Questo potrebbe compromettere gravemente un affare in corso tra il fondo 777 Partners, proprietario anche del Genoa e di diversi club nel mondo del calcio, e l’attuale patron dell’Everton, Farhad Moshiri.

777 Partners pensa di ritirare l’offerta per l’Everton

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Mirror’, Leeds, Leicester e Burnley hanno subito colto al volo la sentenza della Premier League e stanno valutando se avanzare richieste di risarcimento contro l’Everton. Questi tre club erano in lotta con i Toffees nella stagione scorsa per evitare la retrocessione, con Leeds e Leicester che alla fine sono retrocessi in Championship. Una richiesta di risarcimento accettata potrebbe costare all’Everton 100 milioni di sterline a testa per i club richiedenti.

La situazione finanziaria dell’Everton è già critica, con un debito che supera i 500 milioni di sterline. Inoltre, il fondo 777 Partners ha recentemente fornito un prestito di 20 milioni di sterline al club per coprire i costi degli stipendi. Questa situazione finanziaria delicata, combinata con l’investimento considerevole per il nuovo stadio da 52.888 posti, potrebbe mettere a rischio l’affare in corso con 777 Partners. La prospettiva di una multa salata e le possibili richieste di risarcimento potrebbero spingere 777 Partners a riconsiderare l’affare, data la già precaria situazione finanziaria dell’Everton. Inoltre, la incertezza sulla partecipazione alla Premier League, il campionato più ricco del mondo, potrebbe ulteriormente complicare le prospettive del club di Liverpool.