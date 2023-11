Juventus, il ‘nuovo Del Piero’ fa impazzire i tifosi: è già bianconero

E’ una domenica senza calcio giocato per una Juventus che però ha già iniziato a guardare al prossimo big match con l’Inter.

I bianconeri hanno disputato una prima parte di stagione decisamente positiva. E in questo momento si ritrovano in classifica proprio lì, dove volevano essere. Vale a dire in piena zona Champions League e con la possibilità di inserirsi nella lotta per lo scudetto.

Lo scontro diretto con l’Inter è dunque fondamentale, anche a livello psicologico. La rosa nerazzurra sembra essere superiore. Ma c’è una sessione di calciomercato all’orizzonte e la Juventus potrà rinforzarsi. Anche se qualche rinforzo pare avercelo già in casa.

Juventus, Yildiz show in nazionale: i tifosi lo vogliono in prima squadra

Le varie vicissitudini che sono accadute in casa Juve nel corso degli ultimi mesi hanno portato Allegri a puntare sempre più sulla linea. E con ottimi risultati, visto che tanti elementi cresciuti nella Next Gen ora sono pilastri della prima squadra. C’è un altro baby talento che è pronto a spiccare definitivamente il volo.

Io continuo a dirlo da quest’estate che è inutile andare dietro a Samardzic avendo Yildiz in rosa, cerchiamo di valorizzare i nostri piuttosto che sono forti e sono più di uno. https://t.co/oQDUe4Bxap — aldair (@rajonee09) November 18, 2023

Non credo che si esagera, ma #Yildiz è oramai pronto al salto definitivo in prima squadra, tutto dipende da #Allegri — Angelo A. (@angvtond) November 18, 2023

Stiamo parlando del fenomeno turco Yildiz, classe 2005 che si sta affacciando sempre più spesso tra i grandi. Sui social in tanti stanno commentando la prodezza del turco, a segno contro la Germania in nazionale. Il ct Montella, nonostante la giovane età, ha voluto dargli fiducia. E ora sono tanti a chiedere che Allegri faccia altrettanto. Ovvero lo consideri come uno dei titolari della Juventus e gli conceda spazio per emergere. Sono in tanti a considerarlo come il “nuovo Del Piero” e considerata la carriera di Pinturicchio, bandiera bianconera, è senz’altro un grande augurio.