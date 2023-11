Scambio tricolore e cash sul tavolo: la Juventus lo ‘frega’ all’Inter

Per l’attacco della Juventus Giuntoli sfida Marotta. Il direttore dell’Area tecnica della Juve sfida l’ex amministratore delegato bianconero.

Appena arrivato alla Juventus si è abbandonato alla confessione più ambita dai tifosi, ovvero che è sempre stato uno di loro, juventino fin da bambino.

E nonostante avesse già intrapreso la carriera da dirigente Cristiano Giuntoli avrà gioito per le vittorie della sua Juventus, quella firmata Andrea Agnelli e Beppe Marotta. Già, Beppe Marotta, ora dall’altra parte, amministratore delegato dell’Inter, agguerrito rivale in campionato e sul mercato. I due dirigenti, da qui ai prossimi mesi, avranno modo di confrontarsi a distanza poiché il mercato li metterà spesso l’un contro l’altro armati.

Già la prossima sessione di mercato, la celeberrima finestra invernale di gennaio, potrebbe rappresentare un gustoso antipasto di quella che sarà, presumibilmente, una caldissima estate. E l’inverno potrebbe rappresentare la stagione decisiva per gettare le basi di un’importante operazione di mercato da chiudere poi in estate. Il nome è quello sulla bocca di tutti e nei desiderata di tanti: Andrea Colpani.

Il talento del Monza ha una lunga lista di pretendenti, ma sembra che la sfida sia ormai circoscritta soltanto a Juventus e Inter. Chi la spunterà per il bomber brianzolo?

Comunque vada, sarà un affare. Parole e musica di Adriano Galliani, che anche al Monza è riuscito a trasformare in oro tutto ciò che ha toccato. Ora che il presidente Silvio Berlusconi non c’è più è lui il Deus ex machina biancorosso.

Andrea Colpani a giugno saluterà il resto della squadra, ma per andare dove? In prima fila vi sono Juventus e Inter. Ogni giorno, però, cambia la pole position. Se prima era l’Inter di Marotta ad essere in vantaggio sulle altre pretendenti, Juventus inclusa, nelle ultime ore Giuntoli sembra aver effettuato un sorpasso importante, anche se non decisivo.

Il Monza valuta il talento classe 1999 circa 16 milioni di euro, ma la Juventus avrebbe in mano la carta per battere la concorrenza. La variabile che potrebbe far saltare il banco a favore della Juventus si chiama Hans Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista bianconero potrebbe rappresentare la contropartita tecnica per arrivare ad Andrea Colpani. A quel punto spetterà al tecnico brianzolo, Raffaele Palladino, valutare l’opzione tecnica.

L’affare Colpani sta muovendo soltanto adesso i suoi primi passi. La strada per giungere alla stella del Monza è lunga e complessa per tutti, Juventus ed Inter incluse. Dall’altra parte poi vi è il più grande dirigente del calcio italiano, Marotta e Giuntoli lo sanno bene.