Blitz Juventus per il dopo Rabiot: offerta migliorata e Inter KO

Calciomercato Juventus, un profilo su tutti sembra interessare la Vecchia Signora che lo monitora da tempo: i dettagli.

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski sembra destinato a lasciare il Napoli a parametro zero nel prossimo luglio, alimentando le voci di un’accesa competizione tra Inter e Juventus per assicurarsi i suoi servizi. Secondo fonti della ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter ha già avviato i contatti con l’agente di Zielinski per sondare la possibilità di un trasferimento a Milano, offrendo al giocatore un contratto con un ingaggio annuo superiore ai 4 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus non è rimasta indifferente e potrebbe entrare in gioco, soprattutto se il centrocampista francese Adrien Rabiot decidesse di lasciare la squadra.

Con il contratto di Zielinski che giunge a termine a fine stagione, il centrocampista polacco avrà la possibilità di muoversi a parametro zero, aprendo la strada a un’ampia cerchia di club interessati al suo talento e alla sua esperienza. Questa situazione ha catalizzato l’attenzione di Inter e Juventus, entrambe desiderose di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di comprovata qualità.

Zielinski obiettivo concreto: può arrivare in caso di addio di Rabiot

L’Inter, già attiva sul mercato, sembra essere in pole position per assicurarsi Zielinski. La squadra di Milano avrebbe avviato i colloqui con l’agente del polacco, cercando di convincerlo a trasferirsi a San Siro. La proposta d’ingaggio di oltre 4 milioni di euro a stagione rappresenta un segnale chiaro dell’interesse serio del club nei confronti del giocatore. Tuttavia, la Juventus non è disposta a cedere senza combattere. Con l’incertezza riguardo al futuro di Rabiot, il club bianconero potrebbe liberare risorse salariali per garantirsi Zielinski. La Vecchia Signora potrebbe persino migliorare l’offerta dell’Inter, rendendo la competizione per il centrocampista ancora più accesa.

Nonostante l’Inter e la Juventus siano le squadre più attive in questa fase, è importante notare che altre squadre potrebbero manifestare interesse per Zielinski, considerando il suo status di giocatore in scadenza di contratto. La prossima finestra di trasferimento potrebbe quindi assistere a una battaglia tra i club europei per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista polacco.