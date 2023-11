Calciomercato Juventus, sirene turche per Yildiz: svelata la nuova offerta

Calciomercato Juventus, adesso, dalla Turchia potrebbero muoversi concretamente per il prodigio bianconero: i dettagli.

Il Fenerbahce sembra essere determinato a riaccendere l’interesse per Yildiz nel prossimo mercato invernale, come scrive ‘La Stampa’, ci sarebbe già un ritorno dei turchi a gennaio.

La squadra turca aveva già tentato di acquisire il giovane talento durante la scorsa finestra di trasferimento estiva, presentando un’offerta di oltre 10 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus aveva respinto categoricamente l’offerta, dimostrando di avere ben salde le redini del proprio gioiello. Nell’estate trascorsa, il club bianconero aveva respinto con fermezza l’offerta proveniente dal Fenerbahce, sottolineando la volontà di mantenere Yildiz nel proprio organico. Il giocatore è considerato uno dei gioielli della Juventus, e la società non sembra intenzionata a privarsi delle sue prospettive di crescita e del suo talento in erba.

Yildiz incanta la Turchia: Fenerbahce lo vuole a gennaio

La Juventus, che ha investito tempo e risorse nello sviluppo del giovane Yildiz, vede in lui un elemento fondamentale per il futuro della squadra. La sua abilità sul campo e il suo potenziale ancora inesplorato lo rendono un asset prezioso per il club italiano, che ha dichiarato, adesso, di non avere alcuna intenzione di cedere il giovane talento al Fenerbahce o a qualsiasi altro club interessato.

Il Fenerbahce, tuttavia, sembra non essersi lasciato scoraggiare dal rifiuto iniziale della Juventus e è pronto a fare un nuovo tentativo per assicurarsi i servigi di Yildiz. Il club turco potrebbe presentare un’offerta migliorata nel tentativo di convincere la Juventus a cambiare idea. La situazione promette di diventare una delle principali storie di mercato durante la finestra invernale, con gli sguardi puntati sulla possibile evoluzione della trattativa tra i due club. Non ci resta che attendere un eventuale offerta del club europeo ma, difficilmente, la Juventus cederà a questo tentativo.