Annuncio bomba di Pistocchi: “Conte si è già promesso alla Juve”

Annuncio bomba di Maurizio Pistocchi che ha sconvolto l’ambiente della Juventus, Una notizia che, se confermata, cambierebbe tutto.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per la Juventus che verrà. Dalla scorsa estate il nuovo direttore dell’Area tecnica bianconera ha ricevuto da John Elkann le chiavi della squadra. Spetta a lui, pertanto, riportarla al successo.

Ricostruire, ripartire e ritornare a vincere. Un progetto ambizioso che deve essere costruito mattone su mattone. La nuova dirigenza della Juventus è nata dalle ceneri della precedente guidata dal presidente Andrea Agnelli e cancellata di fatto dall’Inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie. L’arrivo di Giuntoli è stato l’ultimo tassello dei nuovi quadri dirigenziali. Ma non sono ancora terminati i nuovi ingressi…

Infatti, dal primo luglio 2024, Giuntoli sarà raggiunto dal suo storico braccio destro, Giuseppe Pompilio, che ha il contratto in scadenza con il Napoli. Una Juventus che cambia repentinamente, ma che forse non ha ancora ultimato il suo definitivo cambio di pelle. E la conferma ci arriva da un giornalista mai tenero con la Juventus ma che, evidentemente, è addentro alle cose bianconere, dal momento che ha rilasciato una dichiarazione che farà molto rumore e non mancherà di suscitare immediati commenti

Arriva l’annuncio di Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha rilasciato la sua clamorosa dichiarazione ai microfoni di TvPlay. Il noto giornalista ha parlato della Juventus, soprattutto della Juventus che verrà e di chi sarà il tecnico che la guiderà.

“Secondo me il futuro della Juventus è investire sul gioco e i giocatori giovani. Tutte le news che io ho in questo senso mi dicono che Conte si sia promesso alla Juventus“. Maurizio Pistocchi ha poi proseguito: “Penso che Vlahovic sia un giocatore che con Conte potrebbe sicuramente esplodere, ricordo che la Juventus che ha vinto lo scudetto con Conte l’anno prima era arrivata settima. Non aveva inizialmente grandissimi giocatori, chi ha a disposizione deve essere funzionale. In questo senso sembra più adatto Vlahovic di Chiesa“.

Qualora le parole di Maurizio Pistocchi venissero confermate si tratterebbe di una e propria rivoluzione in casa Juventus. Un dopo Allegri che vedrebbe il ritorno di Antonio Conte, ovvero di colui da cui tutto ha avuto inizio. Tre scudetti in tre anni prima del clamoroso addio durante i primi giorni di ritiro. Allora Massimiliano Allegri gli ha dato il cambio, ora Conte potrebbe ricambiare. E i tifosi come prenderebbero il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus? Per i più restii al perdono probabilmente basterebbero soltanto un paio di partite per comprendere che la Juventus, con Antonio Conte, è davvero cambiata.

E se con Antonio Conte arrivasse anche Alessandro Del Piero?