Cambia anche l’orario di Juventus-Inter: novità clamorosa

Il campionato di serie A si appresta a tornare protagonista dopo aver vissuto un turno di sosta nell’ultimo weekend.

Abbiamo assistito a tante partite delle varie nazionali in questi giorni, ovviamente con focus sull’Italia che è riuscita a ottenere il pass per i prossimi Europei. Gli è bastato un sofferto pareggio contro l’Ucraina per poter fare festa.

Adesso però si volta pagina, perché la serie A nel prossimo fine settimana ha in calendario tante sfide tutte da seguire. Inutile sottolineare come la gara più importante sarà quella della Juventus. Che domenica sera dovrà vedersela contro l’Inter in uno scontro diretto che mette in palio punti d’oro per lo scudetto e più in generale per la zona Champions League. Saranno milioni i telespettatori di questo confronto, molto atteso non solo dalle due tifoserie ma anche dai tanti appassionati di calcio sparsi in giro per il mondo.

Juventus-Inter, in futuro la vedremo all’ora di pranzo?

Potrebbero esserci delle novità importanti nel campionato di serie A, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”. Che delinea uno scenario che potrebbe verificarsi in futuro e che testimonierebbe la volontà di effettuare un vero e proprio ribaltone a livello televisivo.

Il quotidiano spiega infatti che a partire dalla prossima stagionee quattro big-match all’anno verrebbero giocati alle 12.30 di domenica e alle ore 15. Questo in base ai nuovi accordi presi sui diritti tv. Due per ogni slot orario e mai in contemporanea. Un orario decisamente insolito per le grandi partite del campionato italiano che ormai da tanti anni a questa parte vengono disputate in notturna. Tanto per fare un esempio, la sfida Juventus-Inter di domenica prossima (senz’altro uno dei big match di serie A) in futuro potrebbe essere programmata all’ora di pranzo. I tifosi ne saranno contenti?