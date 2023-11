Il primo regalo invernale ha già un nome: firma con la Juve a 7 milioni a stagione

Calciomercato Juventus, il primo colpo porta il nome di Rodrigo De Paul: si parla anche dello stipendio che dovrebbe essere di 7 milioni all’anno

La Juve va decisa su Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid che potrebbe lasciare la Spagna nel prossimo mese di gennaio. Un elemento già nel mirino dei bianconeri negli anni scorsi e che potrebbe decisamente tornare di moda nella prossima e imminente sessione di mercato.

Non c’è dubbio che Giuntoli stia vagliando tutte le potenziali mosse in mezzo al campo visto quelle che sono le assenze: e secondo quanto riportato in Spagna, precisamente da elfutbolero.es, le possibilità di un addio di De Paul a gennaio sono importanti. E si parla come detto prima anche di quello che potrebbe essere lo stipendio del giocatore.

Calciomercato Juventus, ecco lo stipendio di De Paul

Sette milioni di euro all’anno, praticamente il massimo per la Vecchia Signora, per convincere il calciatore a tornare in Italia. Uno stipendio raddoppiato per l’argentino, che in questo momento in Spagna guadagna proprio la metà, 3,5 milioni di euro. Insomma, una cifra che stuzzica e non poco. Ma ovviamente queste sono delle indiscrezioni. La cosa certa è che la Juve ci sta davvero provando.

Qualità e personalità. Oltre a conoscere i meccanismi del 3-5-2. Probabilmente è pure per questo che Giuntoli sta spingendo per De Paul che mai è riuscito a far decollare il rapporto con Simeone. Un rapporto che lo scorso anno, soprattutto, sembrava ormai ad un punto di non ritorno. Poi le cose si sono un poco aggiustate ma qualche scoria probabilmente è rimasta. Tant’è che il suo nome è quello che circola sempre nel momento in cui si parla di mercato.