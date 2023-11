Juventus, stop alle voci: “Resteranno con noi”

Sono sempre tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus anche in questa fase della stagione.

Il campionato di serie A si è fermato per la pausa delle nazionali ma nel frattempo ovviamente tutte le squadre hanno iniziato a programmare la prossima sessione invernale di trasferimenti. Difficile pensare a ribaltoni, ma anche la Juventus si darà da fare per migliorare il suo organico.

Mister Allegri aspetta almeno l’arrivo di un centrocampista, ma non è da escludere che possano arrivare anche altri volti nuovi qualora ci fossero delle occasioni da cogliere. Tanto lavoro da fare dunque attende il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nelle prossime settimane. Nel frattempo la Juventus dovrà essere brava a rimanere agganciata alle prime posizioni per riuscire a tagliare il traguardo minimo della conquista di un piazzamento utile per la prossima Champions League. Strizzando però ovviamente l’occhio a quello scudetto che al momento rappresenta un vero e proprio sogno per la tifoseria.

Juventus, Angelozzi “blinda” Soulè e Barrenechea al Frosinone

Fondamentale dunque sarà il mercato di gennaio, con il direttore sportivo Giuntoli a caccia di affari low cost. Non si faranno di sicuro investimenti importanti, bisognerà stare attenti alle possibili condizioni che potrebbero venire a crearsi. Senza dimenticare che la Juventus ha in giro per l’Italia diversi talenti.

Due si stanno mettendo in mostra a Frosinone, dove i bianconeri li hanno spediti proprio per consentirgli di giocare con maggiore continuità. Stiamo parlando ovviamente di Soulè e di Barrenechea. In continua crescita e sempre più fondamentali nello scacchiere di mister Di Francesco. Si è ipotizzato per loro anche un possibile ritorno alla base a gennaio ma il direttore sportivo dei ciociari Angelozzi – parlando a “Repubblica” – ha frenato sul nascere queste voci. “Si trovano bene con noi e non c’è motivo di interrompere questo rapporto. Penso che resteranno”. Per i due sudamericani il ritorno a Torino sarà però solo slittato alla prossima estate.