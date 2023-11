Bye bye Roma: c’è ancora la Juve nel destino di Lukaku

Lukaku è già stanco della Roma. Alcune espressioni del centravanti belga fanno intendere come la sua avventura nella capitale sia già finita.

Un’intera estate a parlare di Romelu Lukaku. Si è iniziato quando sembrava ormai cosa fatta il suo acquisto da parte dell’Inter. Fino al momento in cui è entrata in scena la Juventus e l’affare tra Inter e Chelsea è definitivamente saltato.

A quel punto tutti davano ormai il gigante belga in direzione della Continassa. Per tutti la richiesta proveniva direttamente da Allegri che riteneva il centravanti ex Inter il terminale offensivo ideale per la sua Juventus. I giorni passavano ma l’affare che tutti davano per concluso da tempo non si chiudeva. Pur di portarlo a felice conclusione era stata messa sul tavolo l’ipotesi di uno scambio Lukaku – Vlahovic più un conguaglio da definire, tra Chelsea e Juventus, a favore dei bianconeri.

Sul conguaglio, e sulla poca convinzione del club inglese di pagare una cifra importante per il centravanti serbo della Juventus, si è arenata l’intera trattativa. Vlahovic restava a Torino per la gioia dei tifosi bianconeri, con Lukaku che planava sulla capitale per la gioia dei tifosi giallorossi. Sono passati soltanto tre mesi da quei giorni che hanno segnato l’arrivo a Roma del centravanti belga e un po’ di cose sembrano essere cambiate. Soprattutto per Romelu Lukaku.

Lukaku è già stanco della Roma

Con le telecamere posizionate in ogni dove oggi diventa difficile farla franca per i calciatori. Non soltanto per quanto riguarda i comportamenti scorretti in campo ma anche in riferimento alle parole pronunciate o agli sguardi che si lanciano a compagni ed avversari.

Come ci fa sapere sportitalia.it, Roma e la Roma sembrano già andare strette al centravanti belga. Sono proprio le telecamere ad aver immortalato questo suo malcelato malumore in diverse circostanze. Il derby romano è soltanto l’ultima delle occasioni in cui il colosso belga ha avuto qualcosa da ridire verso i suoi compagni, rei, a suo modo di vedere, di non servirlo nella maniera migliore.

Forse è già terminata la luna di miele tra la formazione giallorossa di José Mourinho e il centravanti belga o, forse, non è mai iniziata. Forse l’ex Inter ha già voglia di cambiare aria. Ma per andare dove? Anche con la maglia giallorossa Lukaku ha dimostrato come sia ancora in grado di fare la differenza nella nostra Serie A. Squadre come Milan e Juventus sarebbero ancora pronte ad accoglierlo.

Ma per questo si dovrà attendere, necessariamente, la prossima estate. Il tempo giusto delle telenovele.