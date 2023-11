L’Inter stravince contro la Juventus: 112 milioni di euro

Vittoria schiacciante dell’Inter sulla Juventus: nerazzurri a 112 milioni di euro, bianconeri decisamente indietro con un valore di 40

Le strategie di mercato della Juventus in ottica gennaio sono molteplici ma Giuntoli e Manna dovranno cercare di cogliere anche le occasioni.

Per la Juventus, quindi, sarà importante guardare con attenzione anche alle potenziali occasioni a parametro zero. A gennaio è sempre difficile chiudere colpi di mercato di livello, ma è proprio in questi momenti che si vede la bravura di una società. Proprio in tema parametri zero, è molto esemplificativa la classifica che mostra il valore degli attuali calciatori arrivati a costo zero nelle rispettive squadre. Al comando c’è l’Inter, guidata dall’abilità di Beppe Marotta e Piero Ausilio. La Juventus insegue ma è lontana.

Juventus ko: primato dell’Inter nei colpi a parametro zero

Vi presentiamo la classifica basata sul valore di mercato attuale dei calciatori arrivati a parametro zero per le 20 squadre di Serie A (fonte Transfermarkt).

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo l’Inter che ha un valore di mercato attuale di 112 milioni di euro. Un primato che porta l’impronta di Beppe Marotta, maestro nei colpi a parametro zero. L’ultimo quello di Klaassen, arrivato nelle ultime ore del mercato estivo dall’Ajax. In precedenza aveva portato a zero a Milano anche Acerbi, Mkhitaryan, Calhanoglu, Onana, Sanchez. La Juventus è addirittura quarta con un valore attuale di 40 milioni di euro in merito agli svincolati. Non sono, infatti, molti i colpi di mercato a parametro zero che hanno fruttato. Roma e Lazio si piazzano rispettivamente seconda e terza.

Inter : arrivi da svincolati (8)- valore di mercato (112 M)

: arrivi da svincolati (8)- valore di mercato (112 M) Roma : arrivi da svincolati (6) – valore di mercato (86 M)

: arrivi da svincolati (6) – valore di mercato (86 M) Lazio : arrivi da svincolati (5) – valore di mercato (56 M)

: arrivi da svincolati (5) – valore di mercato (56 M) Juventus : arrivi da svincolati (2) – valore di mercato (40 M)

: arrivi da svincolati (2) – valore di mercato (40 M) Udinese : arrivi da svincolati (8) – valore di mercato (31 M)

: arrivi da svincolati (8) – valore di mercato (31 M) Atalanta : arrivi da svincolati (3) – valore di mercato (19 M)

: arrivi da svincolati (3) – valore di mercato (19 M) Salernitana : arrivi da svincolati (6) – valore di mercato (15 M)

: arrivi da svincolati (6) – valore di mercato (15 M) Fiorentina : arrivi da svincolati (3) – valore di mercato (15 M)

: arrivi da svincolati (3) – valore di mercato (15 M) Genoa: arrivi da svincolati (5) – valore di mercato (13 M)

Milan : arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (13 M)

: arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (13 M) Lecce : arrivi da svincolati (5) – valore di mercato (12 M)

: arrivi da svincolati (5) – valore di mercato (12 M) Monza : arrivi da svincolati (7) – valore di mercato (9.8 M)

: arrivi da svincolati (7) – valore di mercato (9.8 M) Empoli : arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (8.3 M)

: arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (8.3 M) Verona : arrivi da svincolati (7) – valore di mercato (7.4 M)

: arrivi da svincolati (7) – valore di mercato (7.4 M) Frosinone : arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (3.7 M)

: arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (3.7 M) Napoli : arrivi da svincolati (1) – valore di mercato (3.5 M)

: arrivi da svincolati (1) – valore di mercato (3.5 M) Cagliari : arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (3.4 M)

: arrivi da svincolati (4) – valore di mercato (3.4 M) Bologna : arrivi da svincolati (2) – valore di mercato (1.4 M)

: arrivi da svincolati (2) – valore di mercato (1.4 M) Torino : arrivi da svincolati (1) – valore di mercato (1.0 M)

: arrivi da svincolati (1) – valore di mercato (1.0 M) Sassuolo: arrivi da svincolati (0) – valori di mercato (0 M)

Una rotta che proverà a invertire Cristiano Giuntoli che certamente non è secondo a nessuno per intuizioni di mercato. Ad oggi, però, la Juventus si trova comunque sopra rispetto a Milan e Napoli, ma decisamente staccata da Inter e Roma.