37 milioni di sterline: portano Lukaku alla Juventus

La Juventus torna a farsi avanti per Romelu Lukaku: 37 milioni sul piatto, ecco come cambia il futuro di Big Rom

Durante la pausa per le nazionali si è messo in mostra in modo particolare Romelu Lukaku, realizzando 4 gol contro l’Azerbaijan.

Il belga ha dimostrato di essere in un grande stato di forma, dando un segnale molto positivo anche a José Mourinho in vista della ripresa del campionato. La Roma deve ritrovare punti in campionato per tornare in corsa e l’apporto dell’ex Manchester United potrebbe rivelarsi decisivo. Siamo ancora a un quarto del campionato ma i segnali di Lukaku lasciano ben sperare la Roma che sembra disposta a riscattarlo dal Chelsea. Il club londinese ha fissato il prezzo a 37 milioni di euro, come sottolineato da Evening Standard.

Juventus, torna di moda Lukaku per giugno: si complica il riscatto per la Roma

Il club giallorosso, però deve guardarsi le spalle dal possibile inserimento della Juventus che dopo avere inseguito Big Rom durante il mercato estivo, potrebbe farsi nuovamente avanti a giugno.

Dopo la rottura con l’Inter, sembrava quasi certo l’approdo di Lukaku a Torino come sostituto di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri ha spinto a lungo per averlo, forte dell’intesa di base tra il club e l’attaccante. Alla fine, però, i bianconeri hanno preferito trattenere il serbo, rinunciando al bomber belga che ha scelto di sposare il progetto della Roma. Sono già 9 i gol di Lukaku tra campionato ed Europa League, a testimonianza della sua ottima condizione. Il suo nome potrebbe tornare al centro del mercato al termine di questa stagione. Il Chelsea lo cederà a titolo definitivo solo nel caso in cui arrivi la cifra fissata di 37 milioni di sterline. La Roma è intenzionata a fare il possibile per trattenerlo, la Juventus sta valutando l’ipotesi di tornare in corsa durante il prossimo mercato estivo. Anche il Milan potrebbe farsi sotto per l’ex bomber nerazzurro, dovendo trovare un nuovo sostituto di Olivier Giroud. Si prospetta un’altra estate in stile telenovela per Romelu Lukaku che in questo momento non ha alcuna certezza sul futuro ma deve solo pensare a trascinare la Roma di Mourinho.